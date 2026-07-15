Tìm bị hại trong vụ lừa đảo cho thuê phòng, homestay qua mạng ở Hải Phòng

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị đang điều tra vụ án Phạm Viết Thoại (sinh năm 1996, đăng ký thường trú và chỗ ở tại thôn Bạch Xa Làng, xã Chấn Hưng, Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 25/6/2026 trên địa bàn phường Ngô Quyền.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 3/2025, do gặp khó khăn về kinh tế, Phạm Viết Thoại đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho thuê phòng trọ, nhà ở và homestay trên mạng xã hội.

Đối tượng Phạm Viết Thoại

Để thực hiện hành vi, Thoại tìm kiếm và sao chép hình ảnh các căn hộ, nhà ở được đăng tải trên internet, lưu về máy để sử dụng khi tư vấn cho khách hàng nhằm tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Hung Gia” ở chế độ ẩn danh tham gia các hội, nhóm cho thuê khách sạn, homestay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm những người có nhu cầu thuê chỗ ở.

Khi tiếp cận được khách hàng, Thoại sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Viết Thoại” để liên hệ, gửi hình ảnh, thông tin các căn hộ theo nhu cầu của khách. Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc thuê phòng vào các tài khoản ngân hàng đứng tên PHẠM VIẾT THOẠI, gồm: Vietcombank: 1019896150. MB Bank: 7590102779007. VPBank: 0395485498. MSB: 80002017533

Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Thoại chặn mọi liên lạc với khách hàng, bao gồm tin nhắn và cuộc gọi, nhằm chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Ngô Quyền đề nghị những cá nhân đã từng chuyển tiền đặt cọc cho Phạm Viết Thoại theo phương thức nêu trên hoặc là bị hại trong vụ án sớm liên hệ với Điều tra viên Vũ Thanh Hải, số điện thoại 0906.120.007, để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.