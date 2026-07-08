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Bắc Ninh khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất bê tông gây ô nhiễm môi trường

Thứ Tư, 20:04, 08/07/2026
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VOV.VN - Ngày 8/7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình H, Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ sạch Thiên Trường về tội gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, ngày 28/5, Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ sạch Thiên Trường, tổ dân phố Đầm, phường Phượng Sơn do ông Nguyễn Đình H (sinh năm 1974) làm Giám đốc bị phát hiện đổ hơn 652,5 tấn chất thải rắn, dạng cặn bã bê tông ra sân chứa vật liệu trong khuôn viên của doanh nghiệp.

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Hiện trường xảy ra sự việc

Kết luận giám định, mẫu chất thải gửi giám định có các thành phần nguy hại so với ngưỡng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2025/BNNMT).

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình H về tội gây ô nhiễm môi trường.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Bắc Ninh khởi tố 2 bị can "phù phép" hồ sơ mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Văn Giang/VOV.VN
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