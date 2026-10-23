Bắc Ninh khởi tố người đàn ông say rượu đập phá kính 3 ô tô

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Toàn về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đối tượng Phạm Văn Toàn tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16/10, Công an phường Lục Nam tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông đập phá kính ô tô tại khu dân cư làn 2, tổ dân phố Bình Minh. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, sau khi uống rượu và xảy ra mâu thuẫn với bạn, Toàn đã đập phá kính 3 ô tô gồm Mitsubishi Destinator Ultimate, MG ZS và Hyundai SantaFe. Tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 25 triệu đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả của việc sử dụng rượu, bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Chỉ từ mâu thuẫn nhất thời, hành vi bộc phát có thể gây thiệt hại tài sản của người khác và khiến người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.