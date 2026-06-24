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Phát hiện hơn 1,6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Bắc Ninh

Thứ Tư, 16:44, 24/06/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra kho hàng của anh Nguyễn Văn H. (SN 1998) và phát hiện tổng cộng 1.654 kg thực phẩm gồm 196 kg lườn ngỗng, 1.296 kg nầm lợn và 162 kg tràng lợn đông lạnh có dấu hiệu biến đổi chất lượng, bốc mùi.

Ngày 23/6, Công an xã Tiên Du phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra một kho hàng tại thôn Lũng Giang, phát hiện hơn 1,6 tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

phat hien hon 1,6 tan thuc pham dong lanh khong ro nguon goc o bac ninh hinh anh 1
Tổ công tác kiểm tra hàng hóa tại cơ sở vi phạm

Theo đó, lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của anh Nguyễn Văn H. (SN 1998) và phát hiện tổng cộng 1.654 kg thực phẩm gồm 196 kg lườn ngỗng, 1.296 kg nầm lợn và 162 kg tràng lợn đông lạnh. Nhiều sản phẩm trong số này có dấu hiệu biến đổi chất lượng, bốc mùi. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh theo quy định.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình Công an xã Tiên Du tăng cường nắm tình hình, rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Từ các thông tin thu thập được, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất, kịp thời ngăn chặn số thực phẩm vi phạm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định, đồng thời buộc tiêu hủy số thực phẩm vi phạm.

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Thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc được phát hiện tại kho hàng

Công an xã Tiên Du khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh, bảo quản hàng hóa và lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Người dân nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Văn Giang/VOV.VN
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