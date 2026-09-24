Bắt đối tượng truy nã bỏ trốn khi đang chữa bệnh bắt buộc

Bị truy nã sau khi bỏ trốn khỏi nơi chữa bệnh

Ngày 24/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Đống Đa đã bắt giữ Phạm Mạnh Hà (SN 1982), đối tượng bị truy nã về hành vi bỏ trốn trong khi đang bị áp dụng biện pháp tư pháp chữa bệnh bắt buộc.

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/8/2026, Trại giam Hoàng Tiến - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Phạm Mạnh Hà về hành vi “Bỏ trốn trong khi đang bị áp dụng biện pháp tư pháp chữa bệnh bắt buộc”.

Đối tượng truy nã Phạm Mạnh Hà tại cơ quan công an

Trước đó, Phạm Mạnh Hà đang chấp hành án phạt tù về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.

Trong thời gian được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Hà đã bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị. Đối tượng bị bắt tại khu vực phố Thái Hà, Hà Nội.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Đống Đa xác định Phạm Mạnh Hà đang lẩn trốn tại khu vực phố Thái Hà, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Lực lượng Công an phường Đống Đa sau đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy bắt và đã bắt giữ thành công đối tượng.

Quyết định truy nã đối tượng Phạm Mạnh Hà

Sau khi bắt giữ Phạm Mạnh Hà, Công an phường Đống Đa đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao đối tượng cho Trại giam Hoàng Tiến tiếp tục xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.