English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt đối tượng truy nã bỏ trốn khi đang chữa bệnh bắt buộc

Thứ Năm, 18:05, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Đống Đa, Hà Nội bắt giữ Phạm Mạnh Hà, đối tượng bị truy nã về hành vi bỏ trốn trong thời gian đang chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Bị truy nã sau khi bỏ trốn khỏi nơi chữa bệnh

Ngày 24/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Đống Đa đã bắt giữ Phạm Mạnh Hà (SN 1982), đối tượng bị truy nã về hành vi bỏ trốn trong khi đang bị áp dụng biện pháp tư pháp chữa bệnh bắt buộc.

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/8/2026, Trại giam Hoàng Tiến - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Phạm Mạnh Hà về hành vi “Bỏ trốn trong khi đang bị áp dụng biện pháp tư pháp chữa bệnh bắt buộc”.

bat doi tuong truy na bo tron khi dang chua benh bat buoc hinh anh 1
Đối tượng truy nã Phạm Mạnh Hà tại cơ quan công an

Trước đó, Phạm Mạnh Hà đang chấp hành án phạt tù về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.

Trong thời gian được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Hà đã bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị. Đối tượng bị bắt tại khu vực phố Thái Hà, Hà Nội.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Đống Đa xác định Phạm Mạnh Hà đang lẩn trốn tại khu vực phố Thái Hà, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Lực lượng Công an phường Đống Đa sau đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy bắt và đã bắt giữ thành công đối tượng.

bat doi tuong truy na bo tron khi dang chua benh bat buoc hinh anh 2
Quyết định truy nã đối tượng Phạm Mạnh Hà

Sau khi bắt giữ Phạm Mạnh Hà, Công an phường Đống Đa đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao đối tượng cho Trại giam Hoàng Tiến tiếp tục xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

truy-na-quoc-te-nguoi-trung-quoc.jpg

Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế khi kiểm tra hành chính

VOV.VN - Trong quá trình kiểm tra hành chính, Công an xã Đại Thanh (Hà Nội) phát hiện một người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn, qua xác minh xác định đây là đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Trung Quốc, liên quan đến hành vi mở sòng bạc tại quốc gia này.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã
Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã

VOV.VN - Ngày 7/9, Công an Hà Nội cho biết, công an các địa phương trên địa bàn đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng truy nã về các hành vi “Cướp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã

Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã

VOV.VN - Ngày 7/9, Công an Hà Nội cho biết, công an các địa phương trên địa bàn đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng truy nã về các hành vi “Cướp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tìm ra đối tượng truy nã liên quan đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng sau 4 năm
Tìm ra đối tượng truy nã liên quan đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng sau 4 năm

VOV.VN - Công an xã Phù Đổng, Hà Nội vận động thành công Bùi Tố Thưởng, đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”, ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn.

Tìm ra đối tượng truy nã liên quan đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng sau 4 năm

Tìm ra đối tượng truy nã liên quan đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng sau 4 năm

VOV.VN - Công an xã Phù Đổng, Hà Nội vận động thành công Bùi Tố Thưởng, đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”, ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn.

Thái Nguyên phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang bị truy nã
Thái Nguyên phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang bị truy nã

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú không giấy tờ. Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao 2 đối tượng cho phía Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thái Nguyên phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang bị truy nã

Thái Nguyên phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang bị truy nã

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú không giấy tờ. Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao 2 đối tượng cho phía Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Vận động thành công đối tượng truy nã gây rối trật tự ra đầu thú
Vận động thành công đối tượng truy nã gây rối trật tự ra đầu thú

VOV.VN - Sau thời gian vận động, Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã thuyết phục thành công đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vận động thành công đối tượng truy nã gây rối trật tự ra đầu thú

Vận động thành công đối tượng truy nã gây rối trật tự ra đầu thú

VOV.VN - Sau thời gian vận động, Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã thuyết phục thành công đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội
Bắt đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội

VOV.VN - Trong quá trình rà soát, quản lý địa bàn, Công an xã Bình Minh (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ thành công một đối tượng đang bị truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng, sau đó bàn giao cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định.

Bắt đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội

Bắt đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội

VOV.VN - Trong quá trình rà soát, quản lý địa bàn, Công an xã Bình Minh (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ thành công một đối tượng đang bị truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng, sau đó bàn giao cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật