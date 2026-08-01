Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản, kéo lê nạn nhân trên đường

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 00 giờ ngày 2/5, ông H.H.N (44 tuổi) cùng vợ đi bộ trên đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ) thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát, giật chiếc túi xách đang kẹp bên người rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi bị cướp giật tài sản, ông N đã truy đuổi quyết liệt, bám giữ được đối tượng. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng kéo lê nạn nhân trên đường nhằm tẩu thoát. Khi đến khu vực trước số 12/5 Đào Duy Anh, đối tượng bị ngã xe.

Đối tượng Hoàng có hành vi cướp giật

Lúc này, lực lượng An ninh cơ sở đang làm nhiệm vụ và người dân xung quanh đã kịp thời phối hợp khống chế, bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường Đức Nhuận để xử lý; đồng thời thu giữ toàn bộ tài sản bị cướp phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng có nhiều tiền án tiếp tục tái phạm

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Nguyễn Huy Hoàng (54 tuổi; cư trú tại phường Bình Thạnh, quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) và thừa nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản nêu trên.

Đáng chú ý, qua xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Huy Hoàng là đối tượng có nhiều tiền án, trong đó đã nhiều lần bị xử lý về hành vi cướp giật tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Sau khi chấp hành xong án phạt, đối tượng tiếp tục tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Hoàng để điều tra về tội "Cướp giật tài sản", thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm đường phố, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Clip hiện trường vụ cướp giật