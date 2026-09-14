English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần sa "ngụy trang" trong túi cám chim để bán cho khách

Thứ Hai, 17:12, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Tây Tựu (Hà Nội) vừa bóc gỡ đường dây mua bán trái phép cần sa qua ứng dụng Telegram, tạm giữ hình sự 2 đối tượng, thu giữ 102 gam cần sa được ngụy trang trong túi cám chim để giao cho khách.

Ngày 14/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Tây Tựu đã bóc gỡ nhanh đường dây mua bán trái phép cần sa qua ứng dụng mạng xã hội Telegram.

Trước đó, tại khu vực ngõ 136 đường Cầu Diễn, Công an phường Tây Tựu kiểm tra hành chính Nguyễn Duy Cương (sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú tại khối Phương Cần, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An). Qua làm việc, Cương tự nguyện giao nộp 5 túi nilon chứa thảo mộc là ma túy cần sa và khai nhận đang mang đi bán kiếm lời.

can sa nguy trang trong tui cam chim de ban cho khach hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Duy Cương và tang vật cần sa thu đươc (áo đỏ) và đối tượng Lưu Tuấn Anh (áo đen bên phải) tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, Cương khai nhận tìm việc qua mạng xã hội Facebook, sau đó được hướng dẫn kết nối ứng dụng Telegram để nhận các đơn giao cần sa, với tiền công từ 80.000 đến 100.000 đồng mỗi đơn. Ma túy được ngụy trang trong bao bì cám chim, sau đó chia nhỏ, đóng hộp để giao cho khách. Tổng khối lượng ma túy cần sa thu giữ được là 102 gam.

Khẩn trương xác minh, truy xét, Công an phường làm rõ Lưu Tuấn Anh (sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung Nghĩa, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên) là đối tượng liên quan và đã triệu tập đến cơ quan Công an để làm việc.

Tuấn Anh khai nhận trực tiếp sử dụng cân tiểu ly, máy hút chân không, máy hàn nhiệt để chia nhỏ, đóng gói cần sa, ngụy trang trong túi cám chim trộn hạt thóc và giao cho Cương.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an phường Tây Tựu đã tạm giữ hình sự Lưu Tuấn Anh và Nguyễn Duy Cương để xử lý về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

cong-an-can-tho-bat-tam-giam-nguyen-vu-truong.jpg

Công an phát hiện nhóm nam nữ tụ tập sử dụng ma túy đá

VOV.VN - Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Trường, còn là "Trường ca sỹ" (SN 1986, ngụ ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người
Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng, sinh năm 1998, trú tại phường Phong Phú, thành phố Huế để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người

Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng, sinh năm 1998, trú tại phường Phong Phú, thành phố Huế để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nóng 24h ngày 9/9: Bắt 1,16 tấn ma túy ngụy trang dưới dạng túi trà
Nóng 24h ngày 9/9: Bắt 1,16 tấn ma túy ngụy trang dưới dạng túi trà

VOV.VN - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) thông tin: Lực lượng chức năng vừa phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Hải quan triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lợi dụng tàu cá trên biển từ nước ngoài qua vùng biển Việt Nam đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Nóng 24h ngày 9/9: Bắt 1,16 tấn ma túy ngụy trang dưới dạng túi trà

Nóng 24h ngày 9/9: Bắt 1,16 tấn ma túy ngụy trang dưới dạng túi trà

VOV.VN - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) thông tin: Lực lượng chức năng vừa phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Hải quan triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lợi dụng tàu cá trên biển từ nước ngoài qua vùng biển Việt Nam đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Dùng tàu cá chở 1,16 tấn ma túy Ketamine trên biển
Dùng tàu cá chở 1,16 tấn ma túy Ketamine trên biển

VOV.VN - Đối tượng Trần Ngọc Danh được xác định cầm đầu đường dây vận chuyển hàng tấn ma túy bằng đường biển, được ngụy trang trên tàu cá.

Dùng tàu cá chở 1,16 tấn ma túy Ketamine trên biển

Dùng tàu cá chở 1,16 tấn ma túy Ketamine trên biển

VOV.VN - Đối tượng Trần Ngọc Danh được xác định cầm đầu đường dây vận chuyển hàng tấn ma túy bằng đường biển, được ngụy trang trên tàu cá.

Bắt giữ hơn 35.000 đối tượng liên quan ma túy kể từ đầu năm 2026 đến nay
Bắt giữ hơn 35.000 đối tượng liên quan ma túy kể từ đầu năm 2026 đến nay

VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 17.633 vụ, bắt giữ 35.380 đối tượng liên quan đến ma túy.

Bắt giữ hơn 35.000 đối tượng liên quan ma túy kể từ đầu năm 2026 đến nay

Bắt giữ hơn 35.000 đối tượng liên quan ma túy kể từ đầu năm 2026 đến nay

VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 17.633 vụ, bắt giữ 35.380 đối tượng liên quan đến ma túy.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật