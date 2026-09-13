Công an Hà Nội phát hiện 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và người nước ngoài trên địa bàn, Công an xã Vĩnh Thanh phát hiện 2 người mang quốc tịch Lào đang tạm trú tại một phòng trọ của ông P.V.T, ở thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh.

Qua kiểm tra, xác minh, 2 người này khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Sau khi nhập cảnh, 2 người di chuyển từ khu vực biên giới thuộc tỉnh Sơn La xuống Hà Nội để tìm kiếm việc làm.

Cơ quan công an hoàn thiện thủ tục bàn giao người nhập cảnh trái phép cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp để quản lý theo quy định

Hiện Công an xã Vĩnh Thanh đã bàn giao 2 người trên cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp để tiếp tục quản lý, bố trí lưu trú và thực hiện các thủ tục xử lý, trục xuất theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, chủ động nắm tình hình, quản lý cư trú, nhất là quản lý người nước ngoài trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Công an Hà Nội khuyến cáo chủ cơ sở lưu trú, chủ nhà trọ và người dân chấp hành nghiêm quy định về khai báo tạm trú, quản lý người nước ngoài.

Khi phát hiện dấu hiệu nhập cảnh, cư trú không đúng quy định, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để kịp thời xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.