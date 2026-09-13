English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Hà Nội phát hiện 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Chủ Nhật, 20:40, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/9, Công an Hà Nội cho biết qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, Công an xã Vĩnh Thanh đã phát hiện 2 người quốc tịch Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, sau đó đến Hà Nội tìm việc làm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và người nước ngoài trên địa bàn, Công an xã Vĩnh Thanh phát hiện 2 người mang quốc tịch Lào đang tạm trú tại một phòng trọ của ông P.V.T, ở thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh.

Qua kiểm tra, xác minh, 2 người này khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Sau khi nhập cảnh, 2 người di chuyển từ khu vực biên giới thuộc tỉnh Sơn La xuống Hà Nội để tìm kiếm việc làm.

cong an ha noi phat hien 2 nguoi nuoc ngoai nhap canh trai phep hinh anh 1
Cơ quan công an hoàn thiện thủ tục bàn giao người nhập cảnh trái phép cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp để quản lý theo quy định

Hiện Công an xã Vĩnh Thanh đã bàn giao 2 người trên cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp để tiếp tục quản lý, bố trí lưu trú và thực hiện các thủ tục xử lý, trục xuất theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, chủ động nắm tình hình, quản lý cư trú, nhất là quản lý người nước ngoài trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Công an Hà Nội khuyến cáo chủ cơ sở lưu trú, chủ nhà trọ và người dân chấp hành nghiêm quy định về khai báo tạm trú, quản lý người nước ngoài.

Khi phát hiện dấu hiệu nhập cảnh, cư trú không đúng quy định, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để kịp thời xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tuyên Quang xây dựng “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”
Tuyên Quang xây dựng “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai xây dựng mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép” tại tất cả các xã vùng cao biên giới trên địa bàn.

Tuyên Quang xây dựng “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”

Tuyên Quang xây dựng “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai xây dựng mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép” tại tất cả các xã vùng cao biên giới trên địa bàn.

Thái Nguyên phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang bị truy nã
Thái Nguyên phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang bị truy nã

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú không giấy tờ. Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao 2 đối tượng cho phía Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thái Nguyên phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang bị truy nã

Thái Nguyên phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang bị truy nã

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú không giấy tờ. Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao 2 đối tượng cho phía Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội xử lý 1 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Hà Nội xử lý 1 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN - Lực lượng Công an Hà Nội vừa phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đối tượng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và được bàn giao cho Trung tâm lưu trú người nước ngoài để tiếp tục xử lý theo quy định.

Hà Nội xử lý 1 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hà Nội xử lý 1 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN - Lực lượng Công an Hà Nội vừa phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đối tượng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và được bàn giao cho Trung tâm lưu trú người nước ngoài để tiếp tục xử lý theo quy định.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật