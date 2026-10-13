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Đồng Nai bắt giữ 11 đối tượng làm phim bạo lực, đăng lên mạng xã hội

Thứ Ba, 18:46, 13/10/2026
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VOV.VN - Công an TP. Đồng Nai tạm giữ 11 đối tượng bị điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Các đối tượng xây dựng phim bạo lực, đăng lên YouTube, Facebook để câu lượt xem, có tập thu hút hàng triệu lượt xem.

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai thông tin, đơn vị đang tạm giữ 11 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" được quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015”.

Trước đó, sau quá trình trinh sát xác minh, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ triển khai 15 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt khẩn cấp các đối tượng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và TP.HCM.

Dong nai bat giu 11 doi tuong lam phim bao luc, dang len mang xa hoi hinh anh 1
Cuộc họp chỉ đạo giữa các lực lượng (Ảnh: Công An Đồng Nai)

Bước đầu, tại Cơ quan Công an, các đối tượng thành khẩn khai báo, nhận thức hành vi xây dựng kịch bản, làm các bộ phim mang tính chất bạo lực trên mạng, sau đó đưa lên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook…

Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai cho biết, các đối tượng này xây dựng các kịch bản, phân vai đạo diễn, quay phim, diễn viên chính, diễn viên phụ. Trong đó, các diễn viên chính sử dụng những vật dụng giống hung khí đóng những cảnh quay bạo lực. Sau khi hoàn thành, các đối tượng đưa lên các trang mạng xã hội nhằm thu hút người xem, câu like, câu view.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, trước mắt Phòng Cảnh sát hình sự xác định, hành vi của các đối tượng gây mất an ninh, an toàn trên không gian mạng và mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan chức năng xác định, kênh của các đối tượng này xây dựng có lượt theo dõi rất cao và có những tập phim thu hút hàng triệu lượt xem. Các đối tượng đăng tải qua nhiều tài khoản để nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút người xem, chủ yếu đánh vào tâm lý giới trẻ.

Dong nai bat giu 11 doi tuong lam phim bao luc, dang len mang xa hoi hinh anh 2
11 đối tượng bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nau đã chủ trì, phối hợp làm việc với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai để xử lý các đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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