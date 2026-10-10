Khởi tố đối tượng đổ đất thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường

Ngày 10/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can T.V.T. (SN 1987, trú tại xã An Khánh, Hà Nội) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, theo khoản 3 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã An Khánh phát hiện dấu hiệu đổ đất thải xây dựng tại thửa đất số 272 (1P), tờ bản đồ số 04, diện tích 1.063,4 m², thuộc thôn Lại Dụ, xã An Khánh, Hà Nội.

Đối tượng T.V.T tại hiện trường

Quá trình điều tra, cơ quan công an triệu tập T.V.T. đến trụ sở làm việc để xác minh hành vi liên quan. Tại cơ quan công an, T.V.T. đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.V.T. về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại khoản 3 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về hành vi đổ chất thải xây dựng không đúng quy định, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.