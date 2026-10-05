Khởi tố một giám đốc cùng 3 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm C sủi giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự; đồng thời tạm giam Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm. Vụ án liên quan đến việc làm giả hàng triệu sản phẩm C sủi các loại.

Theo điều tra, kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu sản phẩm cho thấy hàm lượng Natri Benzoat từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Bị can trong vụ án làm việc với cơ quan công an.

Công an Hà Nội tìm người bị hại trong vụ án

Theo tài liệu điều tra, mỗi sản phẩm có chi phí sản xuất khoảng 10.000 đồng nhưng được bán từ 45.000–60.000 đồng/lọ, qua quầy thuốc và các nền tảng thương mại điện tử.

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời đề nghị người dân, tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm C Sủi mang nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ – RAU MÁ, ACTISO PRO do Công ty Vintechpharm cung cấp khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Mã Đại Dương - SĐT: 0949.926.926; địa chỉ số 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, TP Hà Nội) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.