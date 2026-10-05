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Khởi tố người khai thác cát trái phép gần 1.760 m³, thu hơn 714 triệu đồng

Thứ Hai, 10:52, 05/10/2026
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VOV.VN - Công an TP Đà Nẵng khởi tố Cao Văn Tỉnh về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Từ tháng 3/2025 đến 5/2026, Tỉnh bị cáo buộc khai thác trái phép gần 1.760 m³ cát, bán gần 1.700 m³, thu hơn 714 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tỉnh, sinh năm 1978, trú xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Cao Văn Tỉnh, sinh năm 1978, trú xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng sử dụng xe xúc lật và ô tô tải để san gạt, múc cát tại khu vực bãi bồi sát nhánh sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi, sau đó đưa về tập kết và bán cho người dân.

khoi to nguoi khai thac cat trai phep gan 1.760 m , thu hon 714 trieu dong hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố Cao Văn Tỉnh

Trước đó, từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2026, Cao Văn Tỉnh đã khai thác trái phép gần 1.760 m³ cát xây dựng và cát san lấp; đã bán gần 1.700 m³ cát, thu hơn 714 triệu đồng. Đáng chú ý, khu vực bãi bồi nêu trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản cho Cao Văn Tỉnh hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi khai thác, mua bán khoáng sản trái phép và các nội dung liên quan.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tự ý khai thác, thu gom, vận chuyển, mua bán cát và khoáng sản khi chưa được cấp phép. Việc khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với quyền tự ý khai thác, sử dụng hoặc mua bán.

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Khởi tố, bắt giam nghi phạm 2 lần khai thác cát trái phép ở Đồng Tháp

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã An Định (tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Song,(sinh 1980, tại ấp Tân Thành Thượng, xã An Định) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
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