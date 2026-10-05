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Thiếu nữ Lào Cai bị đưa sang Trung Quốc gả bán với giá 110.000 Nhân dân tệ

Thứ Hai, 17:52, 05/10/2026
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VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, sau khi phát hiện thiếu nữ sinh năm 2009 bị đưa sang Trung Quốc để gả bán làm vợ với giá 110.000 Nhân dân tệ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép". Đây là kết quả đấu tranh triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, có dấu hiệu mua bán người dưới hình thức kết hôn ngoại quốc.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện Giàng Thị Ch, sinh năm 2009, trú tại tỉnh Lào Cai, có dấu hiệu bị tổ chức vượt biên sang Trung Quốc từ cuối năm 2023, khi chưa đủ 16 tuổi. Quá trình xác minh sau khi nạn nhân được phía Trung Quốc trục xuất về nước cho thấy bị các đối tượng lôi kéo, đưa sang tỉnh An Huy, Trung Quốc để gả bán làm vợ với giá 110 nghìn Nhân dân tệ.

thieu nu lao cai bi dua sang trung quoc ga ban voi gia 110.000 nhan dan te hinh anh 1
2 đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang bị bắt giữ

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã dựng lên chân dung các đối tượng trong nước. Ngày 27 và 28 tháng 9 vừa qua, lực lượng phá án đã bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu Sùng Văn Quang, sinh năm 1996, trú tại xã Bản Lầu (Lào Cai) và đồng phạm trực tiếp dẫn người qua biên giới là Ly Thền Hồ, sinh năm 1991, trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đánh giá về đặc điểm của loại tội phạm này, Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, nạn nhân đều là đồng bào dân tộc thiểu số.

“Người đồng bào dân tộc ít người, có khả năng, điều kiện tiếp cận với thông tin rất là hạn chế, do vậy thường bị lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo vào các vụ việc đưa người đi nước ngoài dưới hình thức hôn nhân, rồi sau đó là mua bán”, Trung tá Vũ Trần Minh Đạt cho biết.

thieu nu lao cai bi dua sang trung quoc ga ban voi gia 110.000 nhan dan te hinh anh 2
Đối tượng Ly Thền Hồ làm việc với cơ quan điều tra

Cơ quan chức năng nhận định: Đường dây này là một mắt xích nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự khu vực biên giới. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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