Trang bị kỹ năng phòng, chống mua bán người cho thanh niên Đắk Lắk

Hội nghị thu hút hơn 400 đoàn viên, sinh viên và cán bộ đoàn, hội trong tỉnh Đắk Lắk tham gia. Nội dung tập huấn tập trung vào Luật Phòng, chống mua bán người, biện pháp phòng tránh, hỗ trợ nạn nhân; kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn và nhận diện những thông tin tuyển dụng việc làm có dấu hiệu lừa đảo.

Tại hội nghị, các vụ việc, tình huống thực tế về mua bán người được đưa ra phân tích, giúp người tham dự nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm, cách phòng tránh và xử lý khi gặp nguy cơ.

Báo cáo viên truyền đạt nhiều nội dung nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống mua bán người cho thanh niên tại Đắk Lắk.

Sinh viên Nguyễn Hữu Trí, Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, những tình huống thực tế giúp em hiểu thêm về các phương thức mua bán người và cách xử trí khi có tình huống nguy cơ xảy ra.

“Những hình thức mua bán người một cách tinh vi, không chỉ là việc chạy xe để bắt cóc người mà còn là những hình thức như là mại dâm ràng buộc hợp đồng bằng tiền, bằng những hợp đồng dân sự một cách mập mờ thì đó cũng chính là những điều mới mà em được cập nhật hôn nay. Ban đầu mình sẽ báo với người thân, đặc biệt là ba mẹ hoặc những người mình tin tưởng nhất. Nếu là sinh viên thì có thể báo với nhà trường, chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng gần nhất”, Nguyễn Hữu Trí chia sẻ.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng hướng tới trang bị kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Đoàn, Hội. Sau tập huấn, những kiến thức, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn mua bán người sẽ tiếp tục được chia sẻ tới đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tại cơ sở.

Đoàn viên, sinh viên hào hứng trao đổi, đặt câu hỏi tại hội nghị.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng với các phương thức truyền thống, các đối tượng đang ngày càng sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên quan đến công nghệ để tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân. Trong khi đó, học sinh, sinh viên thường xuyên sử dụng mạng xã hội, có nhu cầu tìm việc, học tập, đi làm xa nên cũng có thể tiếp xúc với những thông tin tuyển dụng không an toàn.

Đại úy Đỗ Thị Lệ Hằng, cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phân tích, chính mức độ sử dụng mạng xã hội thường xuyên khiến người trẻ có thể tiếp xúc với những thông tin tuyển dụng, lời mời không an toàn.

Đại úy Đỗ Thị Lệ Hằng cho biết: “Các đối tượng ngày càng sử dụng mạng xã hội, những hình thức liên quan đến công nghệ cao để tìm kiếm nạn nhân nhiều hơn so với các hình thức truyền thống. Việc tiếp cận nạn nhân bằng mạng xã hội dễ dàng hơn. Các bạn sinh viên hầu như đều sử dụng mạng xã hội, thậm chí sử dụng rất tốt, thì những tin tuyển dụng, những hành vi mua bán người có thể dễ tiếp cận với các bạn. Nhưng bên cạnh đó, các bạn cũng có thể trở thành một tuyên truyền viên, khi mà các bạn đã nhận diện được hình thức của tội phạm”.

Đắk Lắk đối thoại, tháo gỡ những vấn đề người lao động quan tâm VOV.VN - Hôm nay (18/9), Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn năm 2026 tập trung vào việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, an toàn lao động. Nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở được đưa ra.