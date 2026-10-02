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Phá chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi, bắt tạm giam 3 đối tượng

Thứ Sáu, 17:12, 02/10/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số cơ sở karaoke tại khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành có biểu hiện tuyển dụng nhân viên nữ phục vụ khách. Đáng chú ý, giữa các cơ sở xuất hiện tình trạng trao đổi, chuyển giao nhân viên nữ.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, phường liên quan rà soát, quản lý các cơ sở karaoke trên địa bàn. Qua rà soát, Đặng Quốc Vũ, sinh năm 1996, trú thôn Văn Thạch, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng nổi lên là người quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành. Đối với những nhân viên không nghe lời, không phục vụ khách, Vũ chuyển giao cho các đối tượng khác cùng quản lý nhân viên hoặc chủ cơ sở karaoke để cấn trừ nợ.

pha chuyen an mua ban nguoi duoi 16 tuoi, bat tam giam 3 doi tuong hinh anh 1
Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Xác định hành vi của Vũ có dấu hiệu của tội phạm “Mua bán người”, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố xác lập Chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã thành lập 05 tổ công tác, đồng loạt triển khai phá án. Các tổ công tác đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan, đồng thời giải cứu 8 bé gái dưới 16 tuổi, trong đó có 3 cháu là nạn nhân bị mua bán và 5 cháu bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 10/9/2026, Đặng Quốc Vũ tiếp nhận cháu V.T.T. , sinh năm 2011 để làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành. Đến ngày 20/9/2026, Vũ chuyển giao cháu V.T.T. cho Huỳnh Thị Phong, sinh năm 1995, trú thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng, là người quản lý quán karaoke Ken tại thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ. Phong thanh toán cho Vũ 4,7 triệu đồng rồi đưa cháu về quán karaoke Ken làm việc.

Với phương thức tương tự, tháng 6/2026, Vũ bỏ ra 15 triệu đồng để tiếp nhận từ Nguyễn Văn Phu, sinj năm 1987, trú thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi hai cháu Đ.T.N., sinh năm 2011, trú xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi và Đ.T.M.T. , sinh năm 2013, trú xã Sơn Ba, tỉnh Quảng Ngãi về làm nhân viên phục vụ karaoke. Phu được xác định là người chăn dắt, điều hành nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở Quảng Ngãi.

Khám xét căn nhà Vũ thuê tại thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành để làm nơi ở cho các nhân viên, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 8 trường hợp bị Vũ lôi kéo, dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke, gồm 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
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