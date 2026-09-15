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Thông tin vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở Phước Hải, TP.HCM

Thứ Ba, 17:50, 15/09/2026
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VOV.VN - Sau hơn 3 giờ truy xét, Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Trí Hào, nghi phạm dùng dao tấn công 3 người trong một gia đình tại xã Phước Hải, TP.HCM (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) khiến một người tử vong và hai người bị thương.

Chiều 15/9, Công an TP.HCM thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án nam thanh niên dùng dao tấn công nhiều người trong một gia đình tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải, TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, Nguyễn Trí Hào (SN 2002, thường trú ấp Hải An, xã Phước Hải) là đối tượng đã sử dụng dao tấn công nhiều người trong một gia đình tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải, làm 1 người tử vong và 2 người bị thương.

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Nghi phạm Nguyễn Trí Hào tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 13/9, Công an xã Phước Hải, TP.HCM (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng có hành vi dùng dao chém nhiều người tại nhà của ông P.H.T (sinh năm 1954) ngụ ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Phước Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đồng thời triển khai lực lượng truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 21h30 cùng ngày, sau hơn 3 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Trí Hào khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn đến khu vực phường Long Hương.

Qua đấu tranh, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Trí Hào và chị P.T.M.H (sinh năm 1998, con gái ông T.) trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Sau khi chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Hào trở về địa phương và biết chị H. đã kết hôn với người khác nên nảy sinh thù tức.

Ngày 13/9, sau khi nhậu say, Hào mang theo dao đến nhà chị H với mục đích tìm gặp chị H, thời điểm này chị H không có mặt tại nhà. Khi gặp ông P.H.T, bà L.T.M (sinh năm 1958, vợ ông P.H.T) và anh N.V.L (sinh năm 1992, anh rể chị P.T.M.H); Hào đã sử dụng dao tấn công các nạn nhân.

Hậu quả, ông P.H.T tử vong tại hiện trường; bà N.T.M và anh N.V.L bị nhiều vết thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Hào để điều tra về tội “Giết người”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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