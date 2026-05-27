English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá đường dây phát lậu bóng đá “Bún Chả TV”

Thứ Tư, 20:50, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/5, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website “Bún Chả TV”, phát sóng trái phép nhiều giải bóng đá có bản quyền tại Việt Nam.

Trước đó, khoảng tháng 2/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện hệ thống website “Bún Chả TV” có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.

Mỗi ngày, hệ thống này có hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem bóng đá Ngoại hạng Anh, Champions League cùng nhiều môn thể thao khác. Các trận đấu đều có bình luận tiếng Việt, giao diện được đầu tư khá chuyên nghiệp nên thu hút rất đông người xem. 

Không chỉ phát sóng lậu nội dung thể thao, website này còn gắn quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến trái phép. Lượng truy cập càng lớn thì các đối tượng càng thu được nhiều tiền từ quảng cáo và cá cược. 

triet pha duong day phat lau bong da bun cha tv hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng trong vụ án. Ảnh: BCA

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình xác minh cho thấy, hệ thống này được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng và có nhiều thủ đoạn che giấu hoạt động. Các đối tượng đăng ký tên miền ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp trung gian để che giấu địa chỉ IP, dùng tài khoản ảo quản trị website và liên lạc chủ yếu qua các ứng dụng mã hóa. Việc trả tiền cho thành viên trong nhóm cũng được thực hiện bằng tiền điện tử nhằm tránh bị phát hiện.

Kết quả xác minh cho thấy, 1 đối tượng trú tại Hà Nội đã đứng ra tổ chức, vận hành hệ thống website “Bún Chả TV”, xây dựng nhiều bộ phận riêng như: Lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO, kế toán… hoạt động như một “công ty ngầm” trên không gian mạng. Đối tượng phụ trách ở mỗi nhóm tiếp tục tuyển thêm cộng tác viên, giao việc qua mạng nên hầu hết các đối tượng trong đường dây không biết nhau ngoài đời. Toàn bộ hoạt động của đường dây như: giao việc, trao đổi, đến thanh toán tiền công... đều thực hiện trên mạng. 

Nhóm lập trình phụ trách duy trì đường truyền và kỹ thuật phát sóng; nhóm vận hành cập nhật lịch thi đấu, gắn link xem; nhóm bình luận viên trực tiếp bình luận để giữ chân người xem; trong khi nhóm quảng cáo và SEO có nhiệm vụ kéo lượng truy cập về website.

triet pha duong day phat lau bong da bun cha tv hinh anh 2
Lực lượng công an lấy lời khai một đối tượng trong đường dây vận hành website lậu

Nguồn thu chính của hệ thống đến từ quảng cáo và điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến. Nhiều buổi phát sóng còn xuất hiện các nội dung nhận định “kèo”, dự đoán tỷ số nhằm kích thích người xem tham gia cá cược. Các đối tượng tham gia được trả công cao, riêng nhóm bình luận viên nhận 50-70 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 15/5, Ban Chuyên án đã phối hợp công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan. Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng các phần mềm phục vụ phát sóng trái phép.

3 ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Đến nay, 10 người đã bị khởi tố.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng khác trong đường dây để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật.

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh phát lậu bóng đá vi phạm bản quyền
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ
Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện cơ sở tại TDP Tân Ngọc, phường Tân An đang kinh doanh 3.000kg ruột lợn và 250kg ruột lợn sấy khô không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ

Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện cơ sở tại TDP Tân Ngọc, phường Tân An đang kinh doanh 3.000kg ruột lợn và 250kg ruột lợn sấy khô không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh
Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đã gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của các cơ quan như hải quan, thuế…Sau khi khách hàng chuyển tiền chúng lập tức chặn liên lạc bị hại.

Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh

Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đã gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của các cơ quan như hải quan, thuế…Sau khi khách hàng chuyển tiền chúng lập tức chặn liên lạc bị hại.

Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh
Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (31 tuổi), trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh

Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (31 tuổi), trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật