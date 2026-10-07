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Tự dựng video kêu gọi gom đất lúa để kiếm hoa hồng, bị phạt 12,5 triệu đồng

Thứ Tư, 18:11, 07/10/2026
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VOV.VN - Tự tìm thông tin trên mạng xã hội, ứng dụng bản đồ quy hoạch rồi dựng video kêu gọi thu gom đất lúa tại khu vực Tam An, một phụ nữ ở Đồng Nai bị phạt 12,5 triệu đồng. Công an xác định người này đăng thông tin chưa kiểm chứng để tăng tương tác, phục vụ môi giới bất động sản.

Tự biên soạn video kêu gọi thu gom đất lúa tại khu vực Tam An (nay là phường Long Thành, TP. Đồng Nai) rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm tăng tương tác và hưởng hoa hồng môi giới, một phụ nữ vừa bị công an xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng.

Công an phường Tân Triều, TP. Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với bà Đ.T.T.H. (SN 1982, trú tại phường Tân Triều) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ). Cơ quan chức năng đồng thời buộc bà H. gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin sai phạm đã đăng tải.

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Công an phường Tân Triều phối hợp Phòng nghiệp vụ làm việc với bà Đ.T. T.H (ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tân Triều phối hợp cùng Phòng Nghiệp vụ, Công an TP Đồng Nai phát hiện tài khoản Facebook "Cô H. Bđs" do bà H. quản lý có đăng tải video kêu gọi mua đất lúa tại khu vực Tam An (trước là xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai- nay là phường Long Thành, TP. Đồng Nai).

Trong video, bà H. tung tin công ty đang chỉ đạo thu gom đất thuộc một số tờ bản đồ, đồng thời kêu gọi người dân có đất tại đây cung cấp thông tin để kết nối giao dịch.

Tại cơ quan công an, bà H. thừa nhận bản thân không được bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào giao nhiệm vụ thu mua đất, không biết chủ sở hữu các thửa đất được đề cập, cũng như không nắm rõ thông tin chính thức về dự án khu công nghiệp Amata Long Thành, quy hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư hay giá đất do nhà nước áp dụng.

Toàn bộ nội dung trong video do bà H. tự tìm hiểu trôi nổi qua các hội nhóm mạng xã hội và ứng dụng bản đồ quy hoạch, sau đó tự biên soạn, quay video đăng lên facebook nhằm thu hút sự quan tâm, tăng tương tác để phục vụ hoạt động môi giới bất động sản.

Bà H. khai nhận nếu có người liên hệ bán đất, bà sẽ gửi thông tin cho nhóm môi giới tìm khách mua để hưởng tiền hoa hồng. Bà H. cũng thừa nhận việc đăng tải các thông tin chưa qua kiểm chứng có thể tác động tiêu cực đến tâm lý người dân, thị trường bất động sản và môi trường đầu tư tại địa phương.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP. Đồng Nai tháng 8/2026, các đại biểu đã phản ánh nhức nhối tình trạng gom đất, "bùa phép" thao túng thị trường, đề nghị chính quyền xử lý vi phạm và tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực đất đai.

Trước vấn đề này, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, thành phố đang rà soát, tăng cường kiểm soát và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời chấn chỉnh.

Đối với các giao dịch dân sự hợp pháp giữa người dân, chính quyền không can thiệp, nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước theo quy định.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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