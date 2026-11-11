VFF đình chỉ loạt thành viên CLB Long An liên quan vụ dàn xếp tỷ số

Liên quan vụ án đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao, trong đó có sự tham gia của một số thành viên CLB Bóng đá Long An, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định đã có biện pháp kỷ luật và sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin kết quả điều tra vụ án đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo thông tin từ VFF, vụ việc liên quan đến một số thành viên CLB Bóng đá Long An tham gia thi đấu tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026, có hành vi đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam các cá nhân liên quan để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc Vũ Chí Công đã bị cơ quan công an khởi tố

VFF đình chỉ các cá nhân liên quan từ ngày 17/9

Ngay sau khi có thông tin và căn cứ quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với những cá nhân liên quan thuộc CLB Long An. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/9/2026.

VFF cho biết, đây là động thái thể hiện quan điểm kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá.

Động thái này cũng là kết quả của sự phối hợp giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự theo Quy chế phối hợp năm 2023, nhằm góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

Tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vi phạm

VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định pháp luật và quy định của bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn đồng thời yêu cầu các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và những người tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của VFF, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

VFF nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.