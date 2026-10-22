Xử phạt công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026

Ngày 22/10, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026” khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Phát hiện cuộc thi không có văn bản chấp thuận

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra đột xuất cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Giải trí truyền thông Son, đơn vị tổ chức cuộc thi, không xuất trình được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu Ban tổ chức tạm dừng cuộc thi, đồng thời kiểm tra, xác minh và làm rõ các hành vi vi phạm có liên quan.

Căn cứ tài liệu xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ quyết định xử phạt Công ty Giải trí truyền thông Son 55 triệu đồng về hành vi “Tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận”, quy định tại khoản 5, Điều 18, Nghị định 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nội xử phạt hành chính đơn vị tổ chức cuộc thi“Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”

Cảnh giác với các cuộc thi không rõ tính pháp lý

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu, cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tổ chức, tính pháp lý của cuộc thi và văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Người dân cần cảnh giác với những chương trình được quảng bá dưới danh nghĩa truyền hình thực tế, đêm tôn vinh, cuộc thi trực tuyến, đào tạo hoặc giao lưu nhưng thực chất có hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân thận trọng trước các yêu cầu thu phí dưới danh nghĩa đào tạo, truyền thông, tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ. Không nên để tâm lý muốn đạt thứ hạng cao, quảng bá hình ảnh và xây dựng danh tiếng trở thành cơ hội để các đối tượng lợi dụng, trục lợi.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.