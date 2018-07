Toàn cảnh vụ nữ chủ nhà tra tấn dã man cô gái giúp việc như thời trung cổ

Trong những ngày qua, vụ chủ nhà tra tấn dã man cô gái giúp việc như thời trung cổ gây bức xúc trong dư luận. Đến nay, Công an TP Pleiku, (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hà (tên gọi khác Nga “vọc”) về tội “cố ý gây thương tích”. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thị Hà (ảnh: Dân Việt) Hiện Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng đã đưa cô gái Y Nhiêu, người bị tra tấn dã man đi giám định thương tật. (Ảnh: Người Lao Động) Chị Y Nhiêu (SN 1995) được Công an Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đưa từ tỉnh Kon Tum đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để giám định thương tật. Việc giám định được thực hiện tại nhiều khoa phòng khác nhau. (Ảnh: Công Bắc/VOV-Tây Nguyên). Trước đó, liên quan vụ việc, ngày 22/7, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND TP.Pleiku yêu cầu điều tra, xử lý đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tra tấn dã man đối với nạn nhân Y Nhiêu. Trong ảnh: Đối tượng Hà (Ảnh: Người Lao Động) Đồng thời, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng UBND TP.Pleiku tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời chị Y Nhiêu. Trong ảnh: Nga "Vọc" trước khi vào trung tâm cai nghiện (ảnh: vietnamnet) Theo điều tra, Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai)- người được xác định đã có hành vi rạch mặt, bẻ răng, dùng bàn ủi nóng dí vào người chị Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum). Trong ảnh: Đối tượng Hà tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiền Phong). Hà được biết đến là “dân có máu mặt” nên mọi người thường tránh va chạm với người phụ nữ này. Những người dân gần nhà Hà cũng dè chừng, “làm lơ” mỗi lần thấy Hà. Sau khi sự việc được phát giác, đối tượng Hà khi vào cơ sở cai nghiện thường la hét, ban đầu không chịu ăn uống. Trong ảnh: Đối tượng Hà. (Ảnh: Báo Gia Lai). Một người dân ở gần khu vực nhà Hà cho biết, trước đó, bà Hà tra tấn Y Nhiêu được người dân phát hiện từ đầu tháng 6/2018. Sau đó, sự việc được báo cơ quan chức năng và bà Hà được cơ quan công an mời lên làm việc. Tuy nhiên, sau đó người dân ở đây vẫn thường chứng kiến việc bà Hà hành hạ dã man đối với Y Nhiêu. (ảnh: Đời sống Pháp luật) Trước đó, như tin đã đưa, chị Y Nhiêu (SN 1995, ngụ thôn Pêng Siêl, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum) do kinh tế quá khó khăn nên xuống TP. Pleiku (Gia Lai) đi tìm việc. Trong ảnh: Chị Y Nhiêu với những vết thương khắp thân thể - (Ảnh: Thanh Niên) Chị vào làm việc ở quán cà phê của bà Nguyễn Thị Hà ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP.Pleiku). Trong ảnh: Y Nhiêu đang chờ giám định thương tích. (Ảnh: Người lao động) Sau đó, chị được bà Hà đưa về phụ giúp việc gia đình. (ảnh: Công an nhân dân) Theo trình báo của chị Y Nhiêu, đầu tháng 6/2018, bà Hà đổ lỗi chị ăn trộm tiền của gia đình nên đã tra tấn chị bằng các hình thức như thời trung cổ. Trong ảnh: Những vết thương khắp người chị Nhiêu, răng cũng bị gãy, do bị chủ nhà tra tấn trong thời gian dài (ảnh: Công an nhân dân) . Bà chủ dùng cây sắt đập lên người, dùng khò bằng lửa đốt khắp người... Bà Hà còn lấy bàn ủi nóng dí vào người, dùng búa, dao vạch mặt... Y Nhiêu trong một thời gian dài. (Ảnh: Công Bắc/VOV-Tây Nguyên). Thậm chí, dùng búa đập răng Y Nhiêu nhưng răng không gãy, bà Hà đã lấy kìm bẻ cho gãy. Trong ảnh: Nạn nhân Y Nhiêu (Ảnh: Người Lao động). Chịu không nổi các màn tra tấn, nhân lúc chủ sở hở, chị Nhiêu đã trốn ra được khỏi nhà. Nhờ sự trợ giúp của một số người dân, chị đã trốn về được đến nhà của mình. (ảnh: Công an nhân dân)

Bà chủ dùng cây sắt đập lên người, dùng khò bằng lửa đốt khắp người... Bà Hà còn lấy bàn ủi nóng dí vào người, dùng búa, dao vạch mặt... Y Nhiêu trong một thời gian dài. (Ảnh: Công Bắc/VOV-Tây Nguyên). Thậm chí, dùng búa đập răng Y Nhiêu nhưng răng không gãy, bà Hà đã lấy kìm bẻ cho gãy. Trong ảnh: Nạn nhân Y Nhiêu (Ảnh: Người Lao động).

Chịu không nổi các màn tra tấn, nhân lúc chủ sở hở, chị Nhiêu đã trốn ra được khỏi nhà. Nhờ sự trợ giúp của một số người dân, chị đã trốn về được đến nhà của mình. (ảnh: Công an nhân dân)