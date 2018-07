Hàng xóm e ngại nữ chủ nhà hành hạ dã man người giúp việc

Liên quan vụ người giúp việc bị tra tấn man rợ, theo thông tin từ báo Tiền Phong, Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai)- người được xác định đã có hành vi rạch mặt, bẻ răng, dùng bàn ủi nóng dí vào người chị Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) được đưa đến cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Đối tượng Hà. (Ảnh: Báo Gia Lai). Còn theo thông tin từ báo Người Lao Động, người dân xung quanh phòng trọ của Hà (biết danh Nga “vọc”) cho biết, Hà được biết đến là “dân có máu mặt” nên mọi người thường tránh va chạm với người phụ nữ này. Những người dân ở đây cũng dè chừng, “làm lơ” mỗi lần thấy Hà. Trong ảnh: Dãy nhà trọ, nơi Y Nhiêu bị hành hạ. (Ảnh: Công Bắc/VOV-Tây Nguyên). Báo Dân Việt dẫn lời một người dân ở gần khu vực nhà Hà cho biết, trước đó, bà Hà tra tấn Y Nhiêu được người dân phát hiện từ đầu tháng 6/2018. Sau đó, sự việc được báo cơ quan chức năng và bà Hà được cơ quan công an mời lên làm việc. Tuy nhiên, sau đó người dân ở đây vẫn thường chứng kiến việc bà Hà hành hạ dã man đối với Y Nhiêu. Trong ảnh: Nạn nhân Y Nhiêu với chi chít những vết thương trên người. (Ảnh: Người Lao động). Cũng theo báo Người lao động, Hà là đối tượng thuộc diện điều tra của Công an TP Pleiku về hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, đối tượng không phục vụ tại chỗ mà “điều” đi các nơi theo yêu cầu của khách. Đối tượng Hà khi vào cơ sở cai nghiện thường la hét, ban đầu không chịu ăn uống. Lời khai của đối tượng vào thời điểm này lúc đúng, lúc sai. Trong ảnh: Đối tượng Hà tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiền Phong). Trao đổi với Báo Giao thông, trung tá Phan Nhật Toàn, trưởng công an TP.Pleiku cho biết, lực lượng điều tra viên đang củng cố hồ sơ vụ việc. Công an Gia Lai đã cách ly nữ nghi can tại trung tâm tư vấn và cai nghiện ma tuý tỉnh Gia Lai để cai nghiện. Trong ảnh: Đối tượng Hà. (Ảnh: người nhà của Y Nhiêu cung cấp cho Báo Giao thông). Theo báo Gia Lai, trong thời gian Y Nhiêu bị tra tấn, những người dân xung quanh có biết được sự việc nhưng không có cách nào giúp chị trốn thoát. Liên quan đến vụ việc trên, trưa 24/7, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Kon Tum) đã đưa Y Nhiêu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để giám định thương tật. Trong ảnh: Công an đưa Y Nhiêu đi giám định thương tật. (Ảnh: Công Bắc/VOV- Tây Nguyên). Như đã thông tin, năm 2014, Y Nhiêu (SN 1995) từ Đăk Glei xuống Gia Lai làm cho một nhà hàng tiệc cưới tại tỉnh Kon Tum. Ít tháng sau, Y Nhiêu quen bà Nguyễn Thị Hà (thường gọi là Nga “vọc”, 39 tuổi, ở phường Thống Nhất) và được gọi về phụ việc nhà, dọn dẹp, nấu cơm với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng. Trong ảnh: Y Nhiêu kể về việc bị bà chủ bẻ gãy 3 chiếc răng. (Ảnh: Người Lao động). Từ tháng 5/2018, bà Hà bắt đầu hành hung và tra tấn Y Nhiêu một cách dã man trong thời gian dài. Bà Hà dùng bàn là nóng dí lên tay trái, dí thanh sắt nóng đỏ vào người chị Nhiêu. Trong ảnh: Y Nhiêu cùng mẹ tại bệnh viện. (Ảnh: Người Đưa Tin). Tối 10/7, lợi dụng lúc đi đổ than, Y Nhiêu bỏ trốn và được người dân cho tắm rửa, ăn uống rồi. Sự việc sau đó được trình báo công an. Trong ảnh: Nạn nhân Y Nhiêu được cán bộ y tế chăm sóc. (Ảnh: Lao Động).

Liên quan vụ người giúp việc bị tra tấn man rợ, theo thông tin từ báo Tiền Phong, Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai)- người được xác định đã có hành vi rạch mặt, bẻ răng, dùng bàn ủi nóng dí vào người chị Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) được đưa đến cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Đối tượng Hà. (Ảnh: Báo Gia Lai).

Còn theo thông tin từ báo Người Lao Động, người dân xung quanh phòng trọ của Hà (biết danh Nga “vọc” ) cho biết, Hà được biết đến là “dân có máu mặt” nên mọi người thường tránh va chạm với người phụ nữ này. Những người dân ở đây cũng dè chừng, “làm lơ” mỗi lần thấy Hà. Trong ảnh: Dãy nhà trọ, nơi Y Nhiêu bị hành hạ. (Ảnh: Công Bắc/VOV-Tây Nguyên). Báo Dân Việt dẫn lời một người dân ở gần khu vực nhà Hà cho biết, trước đó, bà Hà tra tấn Y Nhiêu được người dân phát hiện từ đầu tháng 6/2018. Sau đó, sự việc được báo cơ quan chức năng và bà Hà được cơ quan công an mời lên làm việc. Tuy nhiên, sau đó người dân ở đây vẫn thường chứng kiến việc bà Hà hành hạ dã man đối với Y Nhiêu. Trong ảnh: Nạn nhân Y Nhiêu với chi chít những vết thương trên người. (Ảnh: Người Lao động).

Cũng theo báo Người lao động, Hà là đối tượng thuộc diện điều tra của Công an TP Pleiku về hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, đối tượng không phục vụ tại chỗ mà “điều” đi các nơi theo yêu cầu của khách. Đối tượng Hà khi vào cơ sở cai nghiện thường la hét, ban đầu không chịu ăn uống. Lời khai của đối tượng vào thời điểm này lúc đúng, lúc sai. Trong ảnh: Đối tượng Hà tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiền Phong).

Trao đổi với Báo Giao thông, trung tá Phan Nhật Toàn, trưởng công an TP.Pleiku cho biết, lực lượng điều tra viên đang củng cố hồ sơ vụ việc. Công an Gia Lai đã cách ly nữ nghi can tại trung tâm tư vấn và cai nghiện ma tuý tỉnh Gia Lai để cai nghiện. Trong ảnh: Đối tượng Hà. (Ảnh: người nhà của Y Nhiêu cung cấp cho Báo Giao thông).

Theo báo Gia Lai, trong thời gian Y Nhiêu bị tra tấn, những người dân xung quanh có biết được sự việc nhưng không có cách nào giúp chị trốn thoát. Liên quan đến vụ việc trên, trưa 24/7, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Kon Tum) đã đưa Y Nhiêu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để giám định thương tật. Trong ảnh: Công an đưa Y Nhiêu đi giám định thương tật. (Ảnh: Công Bắc/VOV- Tây Nguyên).

Như đã thông tin, năm 2014, Y Nhiêu (SN 1995) từ Đăk Glei xuống Gia Lai làm cho một nhà hàng tiệc cưới tại tỉnh Kon Tum. Ít tháng sau, Y Nhiêu quen bà Nguyễn Thị Hà (thường gọi là Nga “vọc”, 39 tuổi, ở phường Thống Nhất) và được gọi về phụ việc nhà, dọn dẹp, nấu cơm với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng. Trong ảnh: Y Nhiêu kể về việc bị bà chủ bẻ gãy 3 chiếc răng. (Ảnh: Người Lao động).

Từ tháng 5/2018, bà Hà bắt đầu hành hung và tra tấn Y Nhiêu một cách dã man trong thời gian dài. Bà Hà dùng bàn là nóng dí lên tay trái, dí thanh sắt nóng đỏ vào người chị Nhiêu. Trong ảnh: Y Nhiêu cùng mẹ tại bệnh viện. (Ảnh: Người Đưa Tin).

Tối 10/7, lợi dụng lúc đi đổ than, Y Nhiêu bỏ trốn và được người dân cho tắm rửa, ăn uống rồi. Sự việc sau đó được trình báo công an. Trong ảnh: Nạn nhân Y Nhiêu được cán bộ y tế chăm sóc. (Ảnh: Lao Động).