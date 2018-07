Trả tiền âm phủ, bữa cơm giá “cắt cổ“: Trò xấu xí chặt chém du khách

Liên quan đến thông tin lái xe xích lô bị tố trả “tiền âm phủ” cho du khách Pháp tại Hà Nội, chiều 18/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã vào cuộc và mời với lái xe xích lô để làm rõ vụ việc lái xe xích lô bị tố trả “tiền âm phủ” cho khách tây. Trước đó, ngày 17/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp nam nữ là du khách người Pháp "tố" lái xe xích lô ở Hà Nội trả lại tiền thừa là tiền âm phủ. Cụ thể theo người đăng tải clip cho biết, cặp đôi là du khách đến từ Pháp, khi cả hai đang tham quan tại Hà Nội, một người đạp xích lô cò kèo rồi đồng ý chở cặp đôi đi với giá 600.000 đồng cho 1 giờ đồng hồ. Sau chuyến đi, 2 du khách trả người lái xích lô 1,5 triệu đồng và nhận lại tiền thừa là 900.000 đồng tiền âm phủ (bao gồm 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng). Tháng 9/2017, đôi vợ chồng du khách người Hà Lan, bắt taxi từ phố cổ (Hàng Quạt) đến Bảo tàng Dân tộc học trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy) dài khoảng 7km bị tài xế tính giá 870.000 đồng. Do không rành tiếng Việt nên hai vị khách không nhớ xe thuộc hãng taxi nào mà chỉ kịp ghi lại biển kiểm soát chiếc xe là 30A 56218. Sau đó vụ việc đã được các cơ quan liên quan xử lý làm rõ. Trong ảnh: Đôi vợ chồng du khách người Hà Lan (ảnh: Lao động) Trước đó, chiều 25/1, Sở GT-VT thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hiệp hội Taxi Đà Nẵng yêu cầu Hãng taxi Hải Vân cho nghỉ việc một lái xe đã thu cước taxi cao hơn 7 lần so với qui định đối với một khách du lịch; yêu cầu trả lại tiền và xin lỗi hành khách đi chuyến taxi này. Nữ du khách trên đón taxi từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng về một khách sạn trên đường An Thượng 26, quận Ngũ Hành Sơn. Với quãng đường khoảng 5km, nữ du khách đã bị tài xế này tính tiền 700.000 đồng. Chiều 18/2/2017, tại khu phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Lê Thị Lan A. (SN 1996) trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã thực hiện hành vi mời du khách mua tăm từ thiện. Sau khi ký vào 1 cuốn sổ, nạn nhân lập tức bị ép giá 1 gói tăm lên tới 500.000 đồng. Phát hiện ra sự việc, cụ bà nhặt rác gần đó đã tri hô người dân bắt giữ cô gái và thông báo cho lực lượng Công an phường đến giải quyết. Đối tượng sau đó bị xử phạt hành chính 200 nghìn đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự. Trong ảnh: Hai cô gái bán tăm với giá "cắt cổ". (Ảnh: Cắt từ clip) Ngày 11/11, anh Nguyễn Đình Tuyên, công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cùng đoàn gồm 9 người đi tham quan vịnh Hạ Long trên tàu du lịch Hồng Long, biển kiểm soát QN - 4266, với giá trọn gói 2,6 triệu đồng. Đến khoảng 11h30, đoàn có nhu cầu ăn trưa và gọi món theo thực đơn gồm cá song, mực ống, thủy sâm, cơm rau. Khi tàu gần về đến bờ, đoàn phải thanh toán cho bữa ăn với giá gần 8 triệu đồng./.

