Triệt phá băng nhóm lô đề, cá độ với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Trước đó, vào rạng sáng ngày 28/6, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, ipad, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.

Các đối tượng hoạt động cờ bạc bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ.

Các đối tượng hoạt động cờ bạc bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.