English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá băng nhóm lô đề, cá độ với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ Bảy, 16:38, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/7, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1000 tỷ đồng.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 28/6, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, ipad, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.

triet pha bang nhom lo de, ca do voi so tien hon 1.000 ty dong hinh anh 1
Các đối tượng hoạt động cờ bạc bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ.
triet pha bang nhom lo de, ca do voi so tien hon 1.000 ty dong hinh anh 2
Các đối tượng hoạt động cờ bạc bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phá đường dây cá độ bóng đá World Cup giao dịch hơn 20 tỷ đồng chỉ trong một tháng
Phá đường dây cá độ bóng đá World Cup giao dịch hơn 20 tỷ đồng chỉ trong một tháng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Phá đường dây cá độ bóng đá World Cup giao dịch hơn 20 tỷ đồng chỉ trong một tháng

Phá đường dây cá độ bóng đá World Cup giao dịch hơn 20 tỷ đồng chỉ trong một tháng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026
Bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã triệt phá thành công 73 vụ việc và bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026.

Bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

Bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã triệt phá thành công 73 vụ việc và bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2026.

Bắt giữ 11 đối tượng để điều tra đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026
Bắt giữ 11 đối tượng để điều tra đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

VOV.VN - Công an Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 11 đối tượng để điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc trong 6 ngày đầu World Cup 2026 hơn 5 tỷ đồng.

Bắt giữ 11 đối tượng để điều tra đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

Bắt giữ 11 đối tượng để điều tra đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

VOV.VN - Công an Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 11 đối tượng để điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc trong 6 ngày đầu World Cup 2026 hơn 5 tỷ đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật