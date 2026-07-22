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Triệt phá chuyên án ma túy lớn, lực lượng biên phòng Nghệ An được thưởng nóng

Thứ Tư, 18:37, 22/07/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Nghệ An vừa tặng bằng khen, trao thưởng Ban chuyên án NA 126.3 của Bộ đội Biên phòng tỉnh này vì lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Chiều 22/7, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng Ban chuyên án NA 126.3 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án ma túy. 

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Ông Võ Trộng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. 

Tại lễ trao thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; đồng thời trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án NA 126.3.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, hồi 22h15 ngày 20/7, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đồng chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thoi (SN 1997), trú tại bản Tân Tiến, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An, khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 60 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến (12.000 viên) và 1 bánh heroin.

triet pha chuyen an ma tuy lon, luc luong bien phong nghe an duoc thuong nong hinh anh 2
Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của Chuyên án NA 126.3, ngày 18/7, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Xồng Nhìa Xênh (SN 1995), trú tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Qua hai giai đoạn đấu tranh, Ban chuyên án NA 126.3 đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin, góp phần ngăn chặn lượng lớn ma túy thẩm lậu từ khu vực biên giới vào nội địa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tham gia chuyên án; khẳng định kết quả đạt được góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm bình yên khu vực biên giới.

 

Bá Thăng/VOV.VN
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