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Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch tới 45 tỷ đồng

Thứ Ba, 15:23, 14/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng vừa đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch lên đến 45 tỷ đồng, làm rõ hành vi của nhiều đối tượng tham gia.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phát hiện một đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi tinh vi, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia; số tiền giao dịch cá cược đặc biệt lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng thường xuyên truy cập vào các website cá cược như bong88.com, agbong88.com... Cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Trần Minh (sinh năm 1993, trú tại thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Lộc, thành phố Huế). Minh sử dụng tài khoản cá cược cấp đại lý để phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các đối tượng khác quản lý, sử dụng nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc.

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Các đối tượng bị bắt giữ

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Xuân Trần Minh có đủ dấu hiệu cấu thành tội tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cùng với Nguyễn Xuân Trần Minh, lực lượng chức năng đã khởi tố 5 đối tượng khác về hành vi đánh bạc, gồm: Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1984, trú tại số F3/232 đường Liên Ấp 2-6, ấp 69, Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1985, trú tại số 402 đường Âu Cơ, phường Bẩy Hiền, TP Hồ Chí Minh), Lê Văn Kim (sinh 1977, trú tại số 36/1 đường Trần Tấn), Nguyễn Phúc Hiếu (sinh 2000, trú tại số 148 Khuông Việt, phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Quốc Vượng (sinh 1981, trú tại khu phố 36, Phường 14, TP Hồ Chí Minh).

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với các đối tượng, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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