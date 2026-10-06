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Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn của hàng trăm công ty “ma”

Thứ Ba, 09:41, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

Tối 5/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Số tiền trên các hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Các bị can gồm Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1978, ngụ TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1995, thường trú tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hữu Toàn (SN 1982, ngụ xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp).

Qua đấu tranh, xác định Nguyễn Hoàng Tuấn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Trọng Nghĩa là mắt xích quan trọng, giúp sức đắc lực cho Tuấn. Các đối tượng thành lập hàng trăm công ty “ma” để xuất bán hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Bên mua sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hồ sơ quyết toán, hưởng hoàn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

triet pha duong day mua ban hoa don cua hang tram cong ty ma hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan An ninh điều tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP Hồ Chí Minh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn và Nghĩa. Lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại di động, 2 laptop, 1 máy in màu, 117 token và 68 con dấu công ty.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 65 con dấu, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa để làm rõ về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Nguyễn Hữu Toàn được cho tại ngoại để điều tra về hành vi “Trốn thuế”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

 

Theo Văn Vĩnh/Công an Nhân dân
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