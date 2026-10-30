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Triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới

Thứ Sáu, 18:10, 30/10/2026
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VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới.

Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội thông tin: Đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an cùng với các đơn vị nghiệp vụ Hải Quan, Bộ đội Biên phòng bóc gỡ thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. 

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Phạm Tuấn Cường cùng tang vật 25kg ma túy trong vụ việc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến ngày 19/9, lực lượng phối hợp gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát Hải quan, Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cùng Công an phường Xuân Phương triệt phá thành công chuyên án.

Tổ công tác bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh năm 1993, trú tại ấp Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) cùng tang vật.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 25 kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine. Mở rộng điều tra truy xét, cùng ngày 19/9/2026, một tổ công tác phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đang làm nhiệm vụ tại Lào đã kiểm tra bất ngờ khách sạn Saysombom tại Lào bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan gồm: Phan Văn Triệu (sinh năm 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (sinh năm 1992), cùng quê Vĩnh Long.

Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá. Sau quá trình hoàn thiện các thủ tục theo quy định, ngày 15/10/2026, Tổ công tác đã áp giải, dẫn độ an toàn Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy từ Lào về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Trọng Phú/VOV.VN
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