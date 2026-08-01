Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị giao dịch hơn 2000 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng (Mã số thuế: 0400100591; địa chỉ tại đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh (Công ty dưỡng khí) do Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1968; trú phường An Khê làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp, kinh doanh hàng hóa phế liệu sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

2 đối tượng trong vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam

Khởi tố đường dây mua bán hơn 6.000 hóa đơn khống

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi, sinh năm 1983, trú tại thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu, điều hành 17 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn. Đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời thuê nhiều người khác nhau để rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau để hợp thức hóa dòng tiền nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng. Qua hoạt động này, đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng nói trên về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.