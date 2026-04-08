Chính thức hoãn thi hành Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Thứ Tư, 17:12, 08/04/2026
VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký ban hành Nghị quyết số 15/2026/NQ-CP ngày 6/4/2026 về việc tạm ngưng hiệu lực thi hành Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 của Chính phủ liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm.

Nghị quyết số 15/2026/NQ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ quy định tạm ngưng hiệu lực thi hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Việc tạm ngưng được áp dụng cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các nghị định hướng dẫn thi hành có hiệu lực.

 Nghị định số 15/2018 và các văn bản hướng dẫn liên quan tiếp tục được áp dụng

Trong thời gian này, Nghị định số 15/2018 và các văn bản hướng dẫn liên quan tiếp tục được áp dụng. Các hồ sơ đã nộp trước thời điểm Nghị quyết 15 có hiệu lực được giải quyết theo quy định hiện hành.

Nghị quyết giao Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo lĩnh vực quản lý.

Trong đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến công bố sản phẩm, quảng cáo thực phẩm; điều kiện sản xuất đối với cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các cơ sở sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền tham gia sản xuất nhóm sản phẩm này.

Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm giả, hàng cấm, hàng nhập lậu và gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ giám sát hoạt động của các tổ chức công nhận, trong đó có phòng thử nghiệm; phối hợp rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về thực phẩm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm theo quy định.

Đáng chú ý, Chính phủ giao các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và quản lý an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực này.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo đồng ý lùi thời gian thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết 66 về công bố, đăng ký thực phẩm cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn mới có hiệu lực.

Hai lần tạm ngưng Nghị định 46: Bài toán quản lý ATTP và năng lực kiến tạo thể chế

VOV.VN - Nghị định 46/2026/NĐ-CP hai lần tạm ngưng thực thi không chỉ bộc lộ vướng mắc trong quản lý an toàn thực phẩm, mà còn đặt ra vấn đề về chất lượng xây dựng và thực thi chính sách. Phóng viên VOV có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Giám đốc điều hành Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (IV).

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: Nghị định 46 Nghị quyết 15 an toàn thực phẩm hoãn thi hành quản lý thực phẩm
