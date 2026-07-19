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Triệt phá đường dây vận chuyển lợn bệnh vào Quảng Trị tiêu thụ

Chủ Nhật, 18:51, 19/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quàng Trị triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển và giết mổ lợn bệnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

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Lợn bệnh được vận chuyển từ ngoại tỉnh vào Quảng Trị để bán cho cơ sở giết mổ

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Mai Văn Quang, 53 tuổi, trú tại thôn Đông Thái, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, là người chủ mưu, cầm đầu; Hà Văn Nghĩa, 48 tuổi,  trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, được thuê áp tải hàng; Trần Thị Ngọc Hiền, 62 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chủ lò mổ; Hoàng Thị Mộng Truyền, 54 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là chủ lò mổ; Trương Văn Quốc, 53 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị,  tài xế làm thuê cho Trần Thị Ngọc Hiền; Trần Ngọc Bắc, 55 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tài xế làm thuê cho Hoàng Thị Mộng Truyền. 

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nhóm người có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi với quy mô lớn, liên tỉnh.

Sau quá trình theo dõi, ngày 19/5/2026, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an địa phương và Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 tiến hành bắt quả tang các đối tượng khi đang tìm cách sang tay số lợn bệnh từ xe ô tô chuyên dụng sang các xe tải nhỏ tại khu vực Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà cũ và Khu công nghiệp Quán Ngang.

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển tổng cộng 172 con lợn, trong đó có 2 con đã chết. Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II khẳng định 18 con lợn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. 

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Xe ngoại tỉnh vận chuyển lợn bệnh tập kết lên xe khác để đưa về lò mổ

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2026 đến tháng 5/2026, với phương thức thủ đoạn tinh vi, nhóm người này đã mua bán, vận chuyển lợn từ các tỉnh phía Bắc (như Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình) về Quảng Trị để giết mổ tại lò mổ Tây Trì rồi đưa ra thị trường tiêu thụ, số lượng lợn hơn 250 tấn. Lợn được mua với giá rẻ do bị bệnh (da xuất huyết, mắt đỏ, gầy yếu) rồi bán lại kiếm lời bất chính. 

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với Mai Văn Quang, Trần Thị Ngọc Hiền, Hoàng Thị Mộng Truyền và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người còn lại để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. 

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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