Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ ở Lạng Sơn

Thứ Hai, 11:19, 18/05/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ 84 tấn quặng Monazite có chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài.

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tập trung đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm trong quá trình doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Căn cứ kết quả giám định cùng tài liệu điều tra, xác định số quặng trên là chất phóng xạ.

triet pha thanh cong chuyen an van chuyen trai phep chat phong xa o lang son hinh anh 1
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt với Trần Văn Quận. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh) về tội "Vận chuyển trái phép chất phóng xạ" theo Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 16/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Quận. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, số quặng Monazite bị thu giữ chứa tỷ lệ cao oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân.

triet pha thanh cong chuyen an van chuyen trai phep chat phong xa o lang son hinh anh 2
Cơ quan điều tra thi hành Lệnh khám xét tại Văn phòng làm việc của Công ty Đường Lâm. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, điều tra vụ án liên quan số lượng lớn nguyên liệu chứa chất phóng xạ. Vụ án cho thấy dù công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản, nhất là khoáng sản quý hiếm đã được tăng cường, song vẫn còn tồn tại những sơ hở, thiếu sót.

Việc khám phá thành công chuyên án góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản; bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Lạng Sơn chất phóng xạ Công an tỉnh Lạng Sơn quặng Monazite
Tin liên quan

Xử phạt cá nhân chia sẻ thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội tại Hải Phòng
VOV.VN - Theo Công an thành phố (TP) Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Công an phát hiện số lượng lớn hàng cấm ở Quảng Trị
VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn pháo nhập lậu cùng thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.

Công an Quảng Ninh xử lý nhóm đối tượng mua bán và sử dụng ma túy
VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá các đường dây, ổ nhóm liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

