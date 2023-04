Triệt phá trường đá gà, bắt giữ hàng chục con bạc

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn cơ sở, Đội nghiệp vụ Phòng CSHS công an tỉnh liên tục phát hiện nhiều đối tượng lạ mặt thường xuyên tụ tập đến nhà Trương Văn Hùng, 55 tuổi, ở thôn 6B, xã Ea Păl, huyện Ea Kar, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Công an đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi đánh và tổ chức đánh bạc.

Vào chiều (8/4), Đội nghiệp vụ Phòng CSHS phối hợp với Phòng CSCĐ công an tỉnh và Công an huyện Ea Kar huy động hơn 30 cán bộ, chiến sỹ bất ngờ ập vào ngôi nhà này. Tại đây, công an phát hiện hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức chọi gà ăn tiền. Thấy công an, nhiều đối tượng nhanh chân bỏ chạy trốn thoát. Tuy nhiên, lực lương công an đã truy đuổi, bắt giữ được 34 người liên quan. Các con bạc đều trú tại huyện Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk và một số trường hợp ở tỉnh Phú Yên.

Tại hiện trường, công an thu giữ 8 gà chọi, gần 50 triệu đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, hơn 20 chiếc xe máy cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc dưới hình thức cá cược chọi gà.

Bước đầu, công an làm rõ được Trương Văn Hùng là chủ nhà, hành nghề nuôi gà chọi để bán. Đầu tháng 3/2023, một người tên Thịnh (chưa rõ lai lịch, và hiện đang bỏ trốn) đến đặt vấn đề tổ chức trường chọi gà thắng thua để các con bạc cá độ và được Hùng đồng ý.

Trường chọi gà được Hùng và Thịnh tổ chức từ đầu tháng 3/2023 tới nay.

Sau cam kết, Hùng chuẩn bị địa điểm và các vật dụng như đồng hồ bấm giờ, nước… để phục vụ cho việc chọi gà; các hoạt động khác như tổ chức cá cược, cho các đối tượng mang gà đến chọi thì do Thịnh xử lý. Mỗi cặp gà vào chọi sẽ được nhóm thu từ chủ gà 600.000 đồng, rồi sau đó chia đôi.

Hiện, công an Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; đồng thời tiếp tục truy bắt cá đối tượng bỏ trốn./.