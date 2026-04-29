Xử phạt gần 200 triệu đồng, tịch thu 11 xe tự chế ở Ninh Bình

Theo đó, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện, sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Song song với công tác xử lý, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, vận động người dân, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tự chế, lắp ráp các loại phương tiện trái quy định.

Xe ba bánh, bốn bánh tự chế

Thông tin cũng được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng phương tiện tự chế, tự lắp ráp, từ đó chủ động tháo dỡ, không tiếp tục lưu hành các phương tiện vi phạm.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 235 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 200 triệu đồng; tịch thu 11 phương tiện là xe tự chế. Đồng thời, yêu cầu nhiều chủ phương tiện tháo dỡ phần thùng xe cải tạo, đưa phương tiện trở về nguyên trạng ban đầu.