English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau qua TikTok lên SVĐ Mỹ Đình đua xe

Thứ Tư, 09:00, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

Qua TikTok, hàng chục đối tượng hẹn nhau lên quảng trường sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đua xe, gây rối trật tự công cộng. Nắm được thông tin, Công an phường Từ Liêm đã nhanh chóng phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội vào cuộc, triệu tập nhiều đối tượng tham gia…

Ngày 13/10, Chỉ huy Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đấu tranh, truy xét nhóm thanh niên gây rối rạng sáng 12/10/2026, tại khu vực quảng trường Sân vận động Mỹ Đình.

trieu tap nhom thanh thieu nien hen nhau qua tiktok len svD my Dinh dua xe hinh anh 1
Nhóm thanh thiếu niên bị Công an phường Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã triệu tập 8 đối tượng gồm: Vũ Biên Cương (SN 2008); Ngô Quốc Khánh (SN 2007); Vũ Hữu Đô (SN 2009); Trần Mạnh Hùng (SN 2005); Vũ Phúc Nam (SN 2005); Vũ Văn Hoàng (SN 2007) đều trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng; Phan Thế Quang (SN 2011, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) và Đào Gia Huy (SN 2012, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, rạng sáng 12/10, qua TikTok thấy có nhóm hẹn đua xe tại khu vực quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, các đối tượng này rủ nhau đi xe máy từ xã Vân Canh, TP Hà Nội theo đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ và ra phía cửa sân vận động Mỹ Đình để cùng nhau tham gia.

Tại đây, các đối tượng chạy nhập vào nhóm đua hơn 10 xe máy kẹp 2, kẹp 3, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, di chuyển khoảng 4 vòng xung quanh khu vực đường trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Đáng chú ý trong nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng tại khu vực quảng trường Sân vận động Mỹ Đình có cả đối tượng mới 14 tuổi.

Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục phối hợp các đơn vị đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng khác, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Quang Minh/Công an nhân dân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Hà Nội xử lý loạt vụ gây rối trật tự công cộng
Công an Hà Nội xử lý loạt vụ gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Công an các xã, phường trên địa bàn Hà Nội liên tiếp phát hiện, xác minh và xử lý các vụ gây rối trật tự công cộng, từ đánh nhau trước cổng trường đến mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Công an Hà Nội xử lý loạt vụ gây rối trật tự công cộng

Công an Hà Nội xử lý loạt vụ gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Công an các xã, phường trên địa bàn Hà Nội liên tiếp phát hiện, xác minh và xử lý các vụ gây rối trật tự công cộng, từ đánh nhau trước cổng trường đến mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội
Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng, sau khi nhóm này dùng gậy tuýp sắt, hung khí tự chế đuổi đánh nạn nhân và người dân xung quanh tại xã Thượng Phúc, khiến 3 người bị thương.

Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng, sau khi nhóm này dùng gậy tuýp sắt, hung khí tự chế đuổi đánh nạn nhân và người dân xung quanh tại xã Thượng Phúc, khiến 3 người bị thương.

Cầm dao đuổi đánh người, 1 phụ nữ bị khởi tố vì hành vi gây rối trật tự công cộng
Cầm dao đuổi đánh người, 1 phụ nữ bị khởi tố vì hành vi gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết Công an xã Phù Đổng vừa khởi tố Nguyễn Thị Thu Hằng về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi người này cầm dao, cuốc đuổi đánh người.

Cầm dao đuổi đánh người, 1 phụ nữ bị khởi tố vì hành vi gây rối trật tự công cộng

Cầm dao đuổi đánh người, 1 phụ nữ bị khởi tố vì hành vi gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết Công an xã Phù Đổng vừa khởi tố Nguyễn Thị Thu Hằng về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi người này cầm dao, cuốc đuổi đánh người.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật