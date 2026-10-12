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Khởi tố 15 bị can liên quan vụ gây rối trật tự công cộng ở Huế

Thứ Hai, 19:28, 12/10/2026
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VOV.VN - Ngày 12/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế đã khởi tố 15 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 7 bị can bị bắt tạm giam, 8 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, tối 19/9, Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 2006, trú tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế) bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch rượt đuổi, đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương, phường Thanh Thủy.

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Cơ quan Công an ra lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can

Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21/9, Hợp rủ thêm 3 người, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm đã đánh mình.

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Công Duẩn và đường Trần Duy Hưng, phường Thanh Thủy, thành phố Huế nhóm của Hợp gặp một nhóm thanh niên khác đang tụ tập giữa đường. Cho rằng đây là nhóm đã đánh mình trước đó, Hợp cùng những người đi cùng lao vào tấn công. Hai nhóm sau đó xảy ra ẩu đả, sử dụng hung khí truy đuổi, đánh nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người dân.

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Các bị can bị khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế khẩn trương xác minh, truy xét những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, không mang theo hung khí, tụ tập thành nhóm hoặc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; khi phát hiện các nhóm có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để ngăn chặn, xử lý.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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