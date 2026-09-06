Trình báo xâm hại tình dục muộn có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra

VOV.VN - Trong thực tế, có những trường hợp nạn nhân bị xâm hại tình dục nhưng vì sợ hãi, mặc cảm, bị đe dọa hoặc chưa biết phải làm gì nên vài ngày sau mới quyết định trình báo cơ quan chức năng.
VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003), trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, về tội “Hiếp dâm”, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.
VOV.VN - Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ, bị khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm”, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.
VOV.VN - Ngày 20/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ, bị khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm”, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.