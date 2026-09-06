Chủ Nhật, 08:51, 06/09/2026

Trình báo xâm hại tình dục muộn có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra

VOV.VN - Trong thực tế, có những trường hợp nạn nhân bị xâm hại tình dục nhưng vì sợ hãi, mặc cảm, bị đe dọa hoặc chưa biết phải làm gì nên vài ngày sau mới quyết định trình báo cơ quan chức năng.