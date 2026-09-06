English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trình báo xâm hại tình dục muộn có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra
Chủ Nhật, 08:51, 06/09/2026

Trình báo xâm hại tình dục muộn có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra

VOV.VN - Trong thực tế, có những trường hợp nạn nhân bị xâm hại tình dục nhưng vì sợ hãi, mặc cảm, bị đe dọa hoặc chưa biết phải làm gì nên vài ngày sau mới quyết định trình báo cơ quan chức năng.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
Thu Hằng/VOV2
Podcast liên quan
Phê chuẩn khởi tố đối tượng hiếp dâm nữ Việt kiều ở Phú Thọ
Phê chuẩn khởi tố đối tượng hiếp dâm nữ Việt kiều ở Phú Thọ

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003), trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, về tội “Hiếp dâm”, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Nóng 24h ngày 21/8: Bắt đối tượng hiếp dâm lẩn trốn trên tàu cá
Nóng 24h ngày 21/8: Bắt đối tượng hiếp dâm lẩn trốn trên tàu cá

VOV.VN - Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ, bị khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm”, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.

Bắt giữ bị can vụ hiếp dâm ở Vĩnh Long khi đang lẩn trốn trên tàu cá
Bắt giữ bị can vụ hiếp dâm ở Vĩnh Long khi đang lẩn trốn trên tàu cá

VOV.VN - Ngày 20/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ, bị khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm”, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.

Nghe nhiều

Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Sắp xếp trường học: Làm sao tinh gọn bộ máy nhưng không lãng phí nhân lực?
Sắp xếp trường học: Làm sao tinh gọn bộ máy nhưng không lãng phí nhân lực?
Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế
Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng