Trộm xe SH 80 triệu ở Hà Nội, nghi phạm bị bắt sau 24 giờ

Ngày 30/8, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Ô Diên vừa nhanh chóng làm rõ vụ trộm xe máy, thu hồi tài sản trị giá khoảng 80 triệu đồng cho người dân.

Trước đó, Công an xã Ô Diên tiếp nhận trình báo của anh Đ.V.B. (trú tại thôn Thúy Hội, xã Ô Diên, Hà Nội) về việc bị mất chiếc Honda SH125i, biển kiểm soát 29AC-191.88 tại khu vực đường 422. Theo trình báo, chiếc xe có giá trị khoảng 80 triệu đồng.

Đối tượng Lê Minh Luyến và tang vật vụ án

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ô Diên triển khai các biện pháp xác minh, điều tra. Qua đó, lực lượng chức năng xác định Lê Minh Luyến (hộ khẩu thường trú tại Ấp Măng Cải, xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai) là nghi phạm nên triệu tập đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Luyến khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc Honda SH125i và tự nguyện giao nộp tang vật.

Công an xã Ô Diên đã tạm giữ hình sự Luyến để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Từ vụ việc trên, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong việc bảo quản tài sản, nhất là tại khu vực công cộng, hàng quán và nơi đông người.

Khi dừng, đỗ xe, người dân nên lựa chọn nơi có người trông giữ, khóa xe bằng các thiết bị bảo vệ phù hợp, đồng thời không để chìa khóa hoặc tài sản có giá trị trên xe.

Khi phát hiện mất tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an, cung cấp đầy đủ thông tin về đặc điểm tài sản, thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc cùng hình ảnh camera liên quan nếu có. Việc trình báo kịp thời giúp lực lượng Công an nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng, thu hồi tài sản và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.