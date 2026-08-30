English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trộm xe SH 80 triệu ở Hà Nội, nghi phạm bị bắt sau 24 giờ

Chủ Nhật, 18:39, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Hà Nội đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm xe SH125i trị giá khoảng 80 triệu đồng tại xã Ô Diên, thu hồi tài sản và tạm giữ nghi phạm để điều tra.

Ngày 30/8, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Ô Diên vừa nhanh chóng làm rõ vụ trộm xe máy, thu hồi tài sản trị giá khoảng 80 triệu đồng cho người dân.

Trước đó, Công an xã Ô Diên tiếp nhận trình báo của anh Đ.V.B. (trú tại thôn Thúy Hội, xã Ô Diên, Hà Nội) về việc bị mất chiếc Honda SH125i, biển kiểm soát 29AC-191.88 tại khu vực đường 422. Theo trình báo, chiếc xe có giá trị khoảng 80 triệu đồng.

trom xe sh 80 trieu o ha noi, nghi pham bi bat sau 24 gio hinh anh 1
Đối tượng Lê Minh Luyến và tang vật vụ án

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ô Diên triển khai các biện pháp xác minh, điều tra. Qua đó, lực lượng chức năng xác định Lê Minh Luyến (hộ khẩu thường trú tại Ấp Măng Cải, xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai) là nghi phạm nên triệu tập đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Luyến khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc Honda SH125i và tự nguyện giao nộp tang vật.

Công an xã Ô Diên đã tạm giữ hình sự Luyến để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Từ vụ việc trên, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong việc bảo quản tài sản, nhất là tại khu vực công cộng, hàng quán và nơi đông người.

Khi dừng, đỗ xe, người dân nên lựa chọn nơi có người trông giữ, khóa xe bằng các thiết bị bảo vệ phù hợp, đồng thời không để chìa khóa hoặc tài sản có giá trị trên xe.

Khi phát hiện mất tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an, cung cấp đầy đủ thông tin về đặc điểm tài sản, thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc cùng hình ảnh camera liên quan nếu có. Việc trình báo kịp thời giúp lực lượng Công an nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng, thu hồi tài sản và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhóm đối tượng thực hiện 48 vụ trộm cắp xe ở Cà Mau lĩnh án
Nhóm đối tượng thực hiện 48 vụ trộm cắp xe ở Cà Mau lĩnh án

VOV.VN - Ngày 10/8, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Cà Mau phối hợp VKSND khu vực 2 - Cà Mau tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Võ Thuận (SN 1991, ngụ xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cùng đồng phạm về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm đối tượng thực hiện 48 vụ trộm cắp xe ở Cà Mau lĩnh án

Nhóm đối tượng thực hiện 48 vụ trộm cắp xe ở Cà Mau lĩnh án

VOV.VN - Ngày 10/8, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Cà Mau phối hợp VKSND khu vực 2 - Cà Mau tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Võ Thuận (SN 1991, ngụ xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cùng đồng phạm về tội “Trộm cắp tài sản”.

Truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản trị giá gần 390 triệu đồng tại Đồng Nai
Truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản trị giá gần 390 triệu đồng tại Đồng Nai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Dọn (SN 2000, quê Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản trị giá gần 390 triệu đồng tại Đồng Nai

Truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản trị giá gần 390 triệu đồng tại Đồng Nai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Dọn (SN 2000, quê Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tài sản
Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Mỹ (sinh năm 1997, ngụ Khóm 8, phường Nguyệt Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tài sản

Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Mỹ (sinh năm 1997, ngụ Khóm 8, phường Nguyệt Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt 3 đối tượng trộm gần 300 triệu đồng dây cáp điện của doanh nghiệp
Bắt 3 đối tượng trộm gần 300 triệu đồng dây cáp điện của doanh nghiệp

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, khám phá nhanh vụ trộm gần 300 triệu đồng dây cáp điện tại Nhà máy cấu kiện Đại Dương, bắt giữ 3 đối tượng liên quan chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, thu giữ nhiều tang vật và phương tiện phục vụ gây án.

Bắt 3 đối tượng trộm gần 300 triệu đồng dây cáp điện của doanh nghiệp

Bắt 3 đối tượng trộm gần 300 triệu đồng dây cáp điện của doanh nghiệp

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, khám phá nhanh vụ trộm gần 300 triệu đồng dây cáp điện tại Nhà máy cấu kiện Đại Dương, bắt giữ 3 đối tượng liên quan chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, thu giữ nhiều tang vật và phương tiện phục vụ gây án.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật