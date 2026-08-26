Trục xuất 16 công dân Bangladesh vi phạm quy định xuất nhập cảnh

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện 7 vụ việc với 16 công dân Bangladesh có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Toàn bộ số công dân này được tiếp nhận tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố Đồng Nai (cơ sở 2), sau đó áp giải đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để hoàn tất thủ tục trục xuất về Bangladesh.

Các công dân được đưa về nước

Việc áp giải, trục xuất thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm mọi hành vi vi phạm của người nước ngoài tại Việt Nam đều bị xử lý kịp thời, đúng quy định.

Hoạt động này được triển khai theo Nghị định số 59/2026/NĐ-CP ngày 13/02/2026 của Chính phủ quy định về hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp tạm giữ, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện và trục xuất hơn 100 người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú và lao động tại Việt Nam.

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo, đối với người nước ngoài cần chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam khi nhập cảnh, cư trú và hoạt động; nhập cảnh đúng mục đích ghi trên thị thực; không lao động khi chưa được cấp phép; khai báo, đăng ký và gia hạn tạm trú đầy đủ; tuân thủ quy định về an ninh, trật tự địa phương.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cần chủ động rà soát, thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài, tránh phát sinh vi phạm.