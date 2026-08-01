Đề nghị truy tố bị can trong vụ cháy, nổ tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 3/11/2023, trong quá trình sửa chữa định kỳ tàu chở dầu Legend tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (nay là Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp cơ khí dầu khí), thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Nhan Văn Tâm, nhân viên giám sát an toàn đã ghi tên một số công nhân vào giấy phép làm việc tại khu vực buồng bơm của tàu khi chưa thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động.

Khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, khi các công nhân chuẩn bị sử dụng máy hàn để thi công trong buồng bơm thì khu vực này bất ngờ xảy ra cháy, nổ. Vụ tai nạn khiến 9 công nhân bị bỏng nặng. Trong đó, anh Phạm Văn Long và anh Phan Văn Vinh tử vong sau thời gian điều trị; 7 người còn lại bị thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 466%.

Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra vụ cháy nổ làm 2 công nhân tử vong và 7 người bị thương.

Giám định nguyên nhân cháy, nổ

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi giám định nguyên nhân cháy, nổ. Tại Kết luận giám định số 1078/KL-KTHS, ngày 14/11/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận nguyên nhân cháy, nổ là do hơi dầu từ bên trong hầm Void (két trống) bay lên và tích tụ trong buồng bơm, nồng độ đạt đến giới hạn nổ, khi gặp nguồn nhiệt là tia lửa điện trong quá trình khởi động, sử dụng máy hàn trong buồng bơm dẫn đến cháy và phát nổ bên trong khu vực buồng bơm của tàu.

Quá trình điều tra xác định, ông Nhan Văn Tâm đã tự ý bổ sung tên một số công nhân vào giấy phép làm việc dù những người này chưa có trong danh sách được lập trước đó.

Ông Nhan Văn Tâm, sinh năm 1981, trú thôn Phúc Lâm, xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi, nhân viên giám sát an toàn của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp cơ khí dầu khí đã bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" theo điểm b, khoản 3, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị can Nhan Văn Tâm theo quy định của pháp luật.