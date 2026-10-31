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Truy tố nhóm sáng lập đường dây "phim lậu" HiAnime thu lợi 315 tỷ đồng

Thứ Bảy, 11:45, 31/10/2026
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VOV.VN - Nhóm bị can thiết lập và điều hành đường dây phim lậu HiAnime đã phát tán trái phép hơn 30.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 315 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can trong đường dây phát tán phim lậu HiAnime, sao chép và đăng tải trái phép 30.000 bộ phim truyện, phim truyền hình, phim hoạt hình...

Theo đó, nhà chức trách truy tố Nguyễn Đình Minh Khoa (SN 1988, Phó Tổng giám đốc Công ty PIXEL PERFECT), Nguyễn Trung Anh (SN 1993, trú phường Dương Nội, Hà Nội), Nguyễn Đình Xuân (SN 1993, cựu Kế toán trưởng Công ty PIXEL PERFECT), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1989, ở phường Đại Mỗ, Hà Nội) về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và tội “Rửa tiền”.

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Các đối tượng trong vụ việc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Doãn Thành Luân (SN 1992, nhân viên Công ty TNHH PIXEL PERFECT), Nguyễn Khương Duy (SN 1992, trú tại xã Tiên Lục, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Phước Toàn (SN 1990, ở xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Ngày 7/5/2026, Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam (đơn vị được Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ - MPA ủy quyền để bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam) có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý đối với các cá nhân và tổ chức đang vận hành đường dây HiAnime về hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Quá trình điều tra cho thấy: Các bị can Khoa, Trung Anh, Xuân và Thanh quen biết nhau trên mạng xã hội vào khoảng năm 2019. Do nhận thấy các website chiếu phim lậu thời điểm đó còn nhiều lỗi, gây khó chịu cho người xem nên nhóm này họp bàn tạo ra website phim lậu HiAnime, với sự tối ưu trong nhiều công đoạn để thu hút người xem.

Thu lợi nhờ quảng cáo

Điều tra xác định: Từ giữa năm 2019 đến tháng 3/2026, các bị can đã sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình, 7.500 bộ phim hoạt hình và phát tán trên mạng, qua đó thu lợi bất chính từ tiền quảng cáo.

Khi người xem vào website của nhóm đối tượng xem "phim lậu" thì sẽ phải xem thêm cả quảng cáo. Nhờ đó, nhóm này thu lợi bất chính khoảng 12,85 triệu USD; tương đương hơn 315 tỷ đồng thông qua nền tảng quảng cáo Propeller Ads.

Sau khi trừ các chi phí, Khoa, Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng lợi trái phép 50 tỷ đồng; Thanh hưởng lợi hơn 51,3 tỷ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
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