Tuyên án 18 năm tù đối với cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc

Sau một tuần nghị án, sáng nay (18/9), Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo Lê Văn Mót, Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại hơn 67 tỷ đồng.

Các bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 10-12 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hình phạt là tù chung thân. Bị cáo Mót bị đề nghị mức án từ 14-16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2023, Lê Văn Mót, Đại tá, Điều tra viên cao cấp, Trưởng Công an kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc), lợi dụng vị trí công tác và nắm rõ quy hoạch, quy định quản lý đất đai tại địa phương, đã cấu kết với Nguyễn Thị Hằng để thực hiện các hành vi gian dối.

Mặc dù biết rõ các diện tích đất tại Phú Quốc thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ do Vườn quốc gia quản lý hoặc đất do Nhà nước quản lý không thể sang bán hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, nhưng Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng vẫn đưa ra thông tin gian dối, tạo dựng niềm tin để các bị hại ký hợp đồng dịch vụ làm giấy tờ đất và mua bán đất.

Qua 4 vụ việc, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của các ông, bà Trần Thị Mỹ Trung, Lê Văn Thiện, Hồ Viết Tuấn và Thái Duy Châu với tổng số tiền hơn 67 tỷ đồng. Trong đó, bà Trần Thị Mỹ Trung bị chiếm đoạt gần 22 tỷ dưới hình thức nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất thuộc đất rừng đặc dụng và đất Nhà nước quản lý.

Ông Lê Văn Thiện và ông Hồ Viết Tuấn bị chiếm đoạt 11 tỷ đồng thông qua việc bán và hứa hẹn làm giấy tờ cho 30.000m² đất dôi dư thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc quản lý; 20,25 tỷ đồng giao dịch bán 45.000m² đất rừng phòng hộ và hứa hẹn làm giấy chủ quyền; 14,55 tỷ đồng của ông Hồ Viết Tuấn và ông Thái Duy Châu với cam kết “chạy” giấy tờ cho 2 thửa đất do Ủy ban nhân dân xã Dương Tơ quản lý.

Bên cạnh hành vi lừa đảo, bị cáo Nguyễn Thị Hằng còn thực hiện hành vi rửa tiền. Từ nguồn tiền phạm tội mà có, Hằng đã chuyển khoản gần 21 tỷ đồng cho người thân và quen biết giữ giùm, nộp tiền mua bán bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội nhằm che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.