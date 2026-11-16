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Tuyên phạt tù chung thân với Mr Pips và Mr Hunter trong vụ lừa đảo 1.500 tỷ đồng

Thứ Hai, 16:21, 16/11/2026
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VOV.VN - Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng bị Hội đồng xét xử tuyên án Chung thân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng.

Ngày 16/11, sau gần 3 tuần xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế", xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền mà các bị cáo đã lừa đảo của bị hại trong vụ án là hơn 1.500 tỷ đồng.

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Mr Pips tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tới quyền tài sản của người khác, sức khỏe các bị hại. Việc này còn góp phần phá hoại hạnh phúc nhiều gia đình bị hại.

Ở các hành vi rửa tiền, Tòa án xác định các bị cáo dùng nguồn thu lợi bất chính từ việc lừa đảo để buôn bán bất động sản, mua vàng, ngoại tệ… tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 12 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt của hai tội danh, bị cáo Nam phải chấp hành án tù chung thân.

Cùng bị xét xử về hai tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 11 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Ngọ phải chấp hành án tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), chủ Công ty Ngân Lượng, bị phạt 10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Hai nhân viên của ông Bình bị phạt án tù treo về cùng tội danh.

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Mr Hunter Lê Khắc Ngọ lĩnh án Chung thân tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ xây dựng hệ thống các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế nhằm lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Đường dây của Mr Pips sử dụng 81 công ty, vận hành 36 sàn giao dịch, khoảng 40 văn phòng kinh doanh với hơn 1.700 nhân viên. Thông qua các thủ đoạn gian dối, nhóm bị cáo bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Trong đó, Phó Đức Nam được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Đối với Shark Bình, cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo có hành vi rửa tiền liên quan đến dòng tiền gần 320 tỷ đồng thông qua hệ thống thanh toán điện tử.

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Nói lời sau cùng, Mr Pips xin lỗi tất cả bị hại

VOV.VN - Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử bước vào nghị án, Mr Pips Phó Đức Nam gửi lời xin lỗi tất cả bị hại trong vụ án và mong HĐXX cân nhắc mức án 30 năm tù đối với bản thân, thay vì mức án Chung thân như Viện kiểm sát đề nghị.

Trọng Phú/VOV.VN
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