Vì sao Hoàng Sỹ Thắng không bị đề nghị mức án tử hình?

Trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, nếu Hà Danh Nậm được xác định “kiến trúc sư” kiến thiết, cầm đầu đường dây thì Hoàng Sỹ Thắng được xem là “cánh tay phải” của Hà Danh Nậm và là “tổng kho - đầu mối" tiếp nhận ma túy do kẻ chủ mưu chuyển về.

Mặc dù là “tổng kho – đầu mối” chuyên nhận và phân phối hàng do Hà Danh Nậm gửi về, xét về vai trò, Hoàng Sỹ Thắng chỉ đứng sau Hà Danh Nậm, nhưng trong danh sách 227 bị cáo bị đưa ra xét xử, Hoàng Sỹ Thắng là người đứng đầu danh sách. Vậy vì sao Hoàng Sỹ Thắng chỉ bị đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị mức án chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng, trong khi một số bị cáo là “đại lý” nhận ma túy từ Thắng lại bị tuyên án tử hình?

Đại diện VKS đang đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án ma túy do Hà Danh Nậm cầm đầu.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án ma túy do Hà Danh Nậm (đang trốn truy nã, bị đề nghị tuyên án tử hình vắng mặt) cầm đầu, dư luận đặc biệt chú ý đến trường hợp của bị cáo Hoàng Sỹ Thắng. Bị cáo này đóng vai trò mắt xích vô cùng quan trọng, trực tiếp tiếp nhận ma túy từ đường dây quốc tế về phân chia vậy nhưng Thắng lại thoát khỏi mức án đề nghị cao nhất của VKS.

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến quá trình xét xử tại phiên tòa, Hoàng Sỹ Thắng được xác định là tay chân đắc lực, đảm nhận vai trò "đầu mối - tổng kho" cho trùm ma túy Hà Danh Nậm. Khi các kiện hàng chứa ma túy ngụy trang tinh vi được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, Thắng có nhiệm vụ tiếp nhận tại địa bàn Đồng Nai. Sau đó, bị cáo thực hiện việc xé lẻ, tách hàng và chỉ đạo cháu rể của Thắng là Bùi Văn Ánh mang đi giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương (cũ). Mỗi chuyến giao nhận trôi chảy, Thắng được Nậm trả công từ 6 triệu đến 50 triệu đồng.

Cáo trạng xác định Hoàng Sỹ Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự trực tiếp đối với số lượng ma túy đặc biệt lớn bao gồm gần 3kg Ketamine và 14,7kg MDMA. Với khối lượng ma túy lớn như vậy, theo quy định khắt khe của Bộ luật Hình sự, khung hình phạt thông thường hoàn toàn đối mặt với án tử hình.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Sỹ Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng, cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, không oan sai.

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Sỹ Thắng đã đưa ra những luận điểm pháp lý quan trọng. Luật sư của bị cáo Thắng cho biết đồng ý với mức đề nghị đối với bị cáo Hoàng Sỹ Thắng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Thắng lập luận rằng, cần phân định rõ ràng trách nhiệm hình sự của Thắng đối với toàn bộ số lượng ma túy trong vụ án, đồng thời bổ sung thêm các tài liệu để giảm nhẹ mức án cho thân chủ.

Cụ thể, theo luật sư của Thắng, những lần nhận và giao hàng giúp Nậm, Thắng không biết bên trong là ma túy, Nậm chỉ thông tin với Thắng đây là hàng cấm, hàng trốn thuế. Còn với số ma túy hơn 11kg được phát hiện trong các tuýp kem đánh răng do 4 nữ tiếp viên hàng không (bị lợi dụng) vận chuyển về Sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023, bị cáo Thắng hoàn toàn không biết, chỉ đến khi Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, Thắng mới biết về nguồn gốc và chi tiết số ma túy giấu trong các kiện hàng kem đánh răng đó.

Ngoài ra, luật sư chỉ ra rằng Thắng tham gia vụ án với vai trò làm thuê, hưởng tiền công, hoạt động hoàn toàn bị động dưới sự thao túng, điều hành của trùm Hà Danh Nậm. Bị cáo không phải là chủ mưu, không phải đối tượng bỏ vốn ra mua bán hay tổ chức mạng lưới.

Các bị cáo tại phòng xét xử, điểm cầu truyền hình Trại giam Chí Hòa.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh khi trình bày quan điểm luận tội đã cân nhắc toàn diện, khách quan giữa tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội và các chính sách nhân đạo của pháp luật:

Về tội danh truy tố: Hoàng Sĩ Thắng bị truy tố và xét xử về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" chứ không phải tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bản chất hành vi của Thắng là vận chuyển thuê để lấy tiền công.

Thái độ khai báo thành khẩn: Trong suốt quá trình điều tra cũng như tại tòa, Thắng thể hiện sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố, giúp CQĐT nhanh chóng làm rõ các mắt xích khác.

Phân hóa vai trò đồng phạm: Đại diện VKS đã phân hóa rõ vai trò giữa kẻ chủ mưu, cầm đầu, điều hành (như Hà Danh Nậm - bị đề nghị tử hình) và người làm thuê, chấp hành lệnh. Từ những căn cứ trên, VKSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Sỹ Thắng mức án tù chung thân và phạt bổ sung 50 triệu đồng. Mức án này vừa thể hiện sự nghiêm trị, cách ly vĩnh viễn kẻ phạm tội ra khỏi đời sống xã hội, vừa thể hiện sự phân hóa tội phạm sâu sắc và tính hướng thiện của pháp luật hình sự Việt Nam.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, (Điều 250) bãi bỏ hình phạt tử hình, mức án cao nhất chuyển thành tù chung thân đối với tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, do vậy Hoàng Sỹ Thắng đã thoát mức hình phạt cao nhất về tội liên quan đến ma túy mà đại diện VKS đề nghị.