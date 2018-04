Vợ chồng tử vong ở tiệm cắt tóc:Nhắn gửi bất ngờ trong thư tuyệt mệnh

Sáng nay (17/4), Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định hai vợ chồng anh Nguyễn Mạnh H (35 tuổi), chị Lê Thị H (33 tuổi) tử vong trong tiệm cắt tóc tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn tử vong là do anh H giết vợ rồi treo cổ tự tử. Trong ảnh: Vụ việc xảy ra tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. (Ảnh: Google Maps) Ông Võ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, cho biết, trước khi sát hại vợ rồi tự sát, anh H có để lại một lá thư tuyệt mệnh. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.(Ảnh: zing.vn) "Trong thư, anh này nhắn gửi họ hàng nhờ nuôi đứa con nhỏ"- ông Võ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn nói. (ảnh: KT) Như tin đã đưa, vào khoảng 13h ngày 16/4, một cặp vợ chồng chết bất thường tại quán gội đầu ở khu phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể hai vợ chồng anh H ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Ảnh do người dân cung cấp cho Tuổi Trẻ) Nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh H (35 tuổi) chết trong tư thế treo cổ và người vợ là Lê Thị H (33 tuổi) chết trên gác xép. Gia đình có một con trai chừng 10 tuổi. (Ảnh: zing.vn) Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, một ngày trước (15/4) cặp vợ chồng này gửi con trai sang nhà một người bạn chơi. Trong ảnh: Khu vực phát hiện vợ chồng chết bất thường trong tiệm cắt tóc (ảnh: Người Lao Động) Đến trưa 16/4, chờ không thấy đôi vợ chồng đến đón con, người bạn đã chở cậu con trai về nhà. Khi bé vừa về đến nhà kéo cửa ra, thì bàng hoàng phát hiện cả bố lẫn mẹ đều đã chết. Trong ảnh: Công an phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc (ảnh: Người Lao Động) Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an thị xã Bỉm Sơn lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh. (Ảnh: zing.vn)



