Vụ bắt cóc trẻ em ở Hà Nội: Nghi phạm yêu cầu gia đình di chuyển qua nhiều tỉnh

Sáng 15/8, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, khoảng 5h sáng cùng ngày, các lực lượng Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung (SN 1992 ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) và đưa cháu bé 7 tuổi mà nghi phạm mang theo trở về nhà an toàn.

Hình ảnh cắt từ clip

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Trung, khoảng gần 18h, hắn đi ô tô vào khu đô thị Việt Hưng và thấy bé N.H.P. đang đạp xe đi một mình. Lập tức, nghi phạm dừng xe, đánh và bế thẳng cháu bé lên ô tô. Sau khi rời hiện trường, Trung hỏi được điện thoại của mẹ cháu P., liên lạc và ra giá chuộc 15 tỷ đồng...

Để chuộc con, bố mẹ cháu bé đã chuẩn bị được khoảng 13 tỷ đồng.

Kẻ bắt cóc yêu cầu gia đình di chuyển qua nhiều địa bàn. Hắn liên tục di chuyển qua Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam... Sau nhiều giờ truy bắt, 5h sáng nay, lực lượng chức năng bắt giữ Trung khi hắn đang ở Hà Nam.

Theo lãnh đạo Công an quận Long Biên, nghi phạm mang theo súng bắn đạn cao su. Trong lúc chống trả lực lượng chức năng đã nổ súng bắn khiến một cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên bị thương vào đùi.

Nghi phạm Nguyễn Đức Trung bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát.

Theo clip ghi lại ngày 14/8, một cháu bé khoảng 7 tuổi tại khu vực BT7 phường Việt Hưng đang đạp xe đi quanh đường nội đô dãy biệt thự liền kề BT7, khi cháu dừng xe thì bất ngờ 1 chiếc xe ô tô Kia Morning biển kiểm soát 29A-236.98 đỗ song song. Sau vài câu như nói chuyện, bất ngờ người cầm lái đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, mặc đồng phục bước xuống bế cháu bé vào xe rồi chạy mất, bỏ lại hiện trường 1 xe đạp cháu bé sử dụng.

Ngay trong đêm 14/8, Công an quận Long Biên đã họp khẩn cấp, phong toả hiện trường, rà soát toàn bộ khu vực khẩn trương điều tra vụ việc. Lực lượng công an chia các mũi về Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam... để truy bắt đối tượng.

Quá trình bắt giữ, đối tượng chống trả quyết liệt nhưng may mắn khi cháu bé đã được giải cứu an toàn, không bị thương tích.

Hiện vụ việc đang được đấu tranh làm rõ.