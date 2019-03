Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Đối tượng thứ 9 là bạn nghiện của Công

1. Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Liên quan đến vụ việc, chiều 29/3, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa tiến hành tạm giữ hình sự thêm 1 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng thứ 9, liên quan đến vụ án đặc biệt phức tạp 219D tại Điện Biên là Vi Văn Toán, sinh năm 1981, hộ khẩu ở huyện Điện Biên bị câu lưu và tạm giữ hình sự 2 ngày qua. Trong ảnh: các nghi phạm bị bắt trong vụ án cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh viên Được biết Vi Văn Toán cũng là đối tượng nghiện hút nhiều năm trên địa bàn, có mối quan hệ bạn bè cùng nghiện hút với nhóm của Bùi Văn Công. Trao đổi qua điện thoại, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xác nhận: Vừa qua ban chuyên án đã bắt tạm giữ thêm đối tượng Vi Văn Toán. Do xác định có liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Tuy nhiên, hiện nay ban chuyên án đang trong quá trình điều tra, kết quả điều tra như thế nào Công an tỉnh Điện Biên sẽ sớm thông tin đến các cơ quan báo chí... 2. Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam con trai ông Trần Bắc Hà: Theo đó, Trần Duy Tùng bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (trụ sở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư. Trong ảnh: Ông Trần Bắc Hà và con trai Trần Duy Tùng (bên trái) ký kết làm ăn với 1 đối tác nước ngoài. (Ảnh: Báo BVPL) Năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Bình Hà với tổng vốn hơn 4.500 tỉ đồng. Dự án này được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỉ đồng, đến đầu năm 2016 đã giải ngân trên 800 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó dự án này hoạt động không hiệu quả, thua lỗ hàng trăm tỷ đồng và có nguy cơ khó thu hồi nguồn vốn cho vay. Trong ảnh: Hình ảnh hoang hóa của trang trại nuôi bò nghìn tỉ. (Ảnh: Báo BVPL) 3. Giám đốc doanh nghiệp bị đâm chết trên ô tô do ghen tuông: Trước đó, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên Hoàng Đình Nam (SN 1963, trú tại huyện Nam Đàn) âm thầm theo dõi. Chiều 28/3, thấy vợ đi cùng ông B.H.T.Đ. Giám đốc một doanh nghiệp lớn tại huyện Nam Đàn, Nam đã dùng dao đâm ông này tử vong khi đang điều khiển xe ô tô đến bãi gửi xe. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng Đình Nam. 4. Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: Liên quan đến vụ việc, ngày 28/3, UBND TP Hà Nội có thông báo đề nghị kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ về vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại. Nội dung công văn nêu rõ :"Kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ liên quan đến quá trình điều tra, xử lý vụ án xâm hại bé gái 9 tuổi, đồng thời tổ chức công bố, công khai kết luận điều tra với dư luận, báo chí". Trong ảnh: Bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ. (Ảnh: Mạnh Đoàn ) 5. Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương bị đánh: Theo đó, bốn đối tượng Anh, Tú, Tuấn Anh, Huy Bình cùng trú ở Hà Nội bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, bốn đối tượng này dùng côn 3 khúc đánh 1 cái vào vùng đầu ông Trần Ngọc Lương (là Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương). Qua giám định, đã kết luận ông Lương bị nứt xương vòm sọ, chấn động não với tỷ lệ tổn hại 16% sức khỏe. Trong ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương. (Ảnh: internet). 6. Bị dừng kiểm tra hành chính, đối tượng mua bán ma túy tăng ga bỏ chạy: 2 đối tượng là Phạm Văn Chuẩn, SN 1987, trú tại Hưng Yên và Nguyễn Văn Dũng, SN 1990, trú tại tỉnh Sơn La khi bị lực lượng công an huyện Quỳnh Nhai dừng hiệu lệnh kiểm tra hành chính, đã bất ngờ tăng ga đâm qua barie và tổ công tác nhằm bỏ chạy. Trong ảnh: 2 đối tượng tại cơ quan điều tra 7. Khởi tố vụ xe khách đâm đám tang: Chiều 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe Phan Thanh Phú- trong tai nạn thảm khốc ngày 27/3 khiến 7 người chết, 3 người bị thương. Được biết, tài xế này từng có 2 tiền án về vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ và Tàng trữ trái phép chất ma túy mới được ra tù đầu năm 2014. Trong ảnh: Tài xế Phan Thanh Phú 8. Bắt tạm giam nhóm trộm 9X chuyên cướp giật của phụ nữ ở Hà Nội: Được biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019, nhóm trộm 9X này đã thực hiện 11 vụ trộm. Đối tượng chúng nhắm đến là phụ nữ đeo túi xách, ăn mặc sang trọng và thường đi một mình trên quãng đường vắng vẻ. Trong ảnh: Đối tượng Vương Quốc Anh (trái) và Vũ Thành Nam./.