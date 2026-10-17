Xác minh vụ 6 phụ nữ mặc 'đồng phục', ngồi bệt giữa khúc cua trên đèo Hải Vân

Ngày 17/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh hình ảnh nhóm người ngồi giữa đường đèo Hải Vân để chụp ảnh.

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 6 phụ nữ mặc trang phục tương tự nhau, ngồi bệt giữa lòng đường tại một khúc cua trên đèo Hải Vân, gần di tích Hải Vân quan.

Hình ảnh nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa khúc cua ở đèo Hải Vân để chụp ảnh. Ảnh: T.T

Vị trí nhóm ngồi chụp ảnh là đoạn cua có độ dốc lớn, tầm nhìn hạn chế. Trong khi đó, nhiều phương tiện, gồm ô tô và xe máy, vẫn lưu thông qua lại ngay sát nhóm này.

Trước hình ảnh trên, nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông, khi việc ngồi giữa lòng đường chụp ảnh có thể gây nguy hiểm cho chính những người này cũng như các phương tiện lưu thông.

Đèo Hải Vân dài khoảng 21 km, nối TP Đà Nẵng với TP Huế, nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ. Tuy nhiên, cung đường này cũng có địa hình hiểm trở, nhiều đoạn dốc và khúc cua cùi chỏ, được ví như những “khúc cua tử thần”.