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Tạm giữ hình sự đối tượng gây ra cái chết của nam sinh Trường cao đẳng

Thứ Bảy, 16:47, 17/10/2026
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Liên quan đến vụ việc nam học sinh Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I (TP Hải Phòng) bị hành hung dẫn đến tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ 1 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 17/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Phúc Bảo (SN 2010, trú phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng), nghi phạm trong vụ việc 1 nam học sinh của Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I bị tử vong do bị đánh.

Trước đó, như tin đã đưa, vào 12h ngày 14/10, Công an phường Nam Đồng (TP Hải Phòng) nhận được tin báo về việc xảy ra vụ xô xát tại Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy I cơ sở 2 (thuộc địa bàn phường Nam Đồng) giữa nhóm học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kinh Môn và nhóm học sinh của Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy I.

tam giu hinh su doi tuong gay ra cai chet cua nam sinh truong cao dang hinh anh 1
Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I (cơ sở 2 tại phường Nam Đồng, TP Hải Phòng), nơi xảy ra vụ việc.

Hậu quả sau xô xát, học sinh N.C.H (SN 2010, trú thôn Bá Nha, xã Hà Đông, TP Hải Phòng, học sinh lớp 11 trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I) bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác của Công an phường Nam Đồng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với nhà trường và gia đình đưa học sinh N.C.H đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, học sinh N.C.H đã tử vong tại bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an xác định, đối tượng Đỗ Phúc Bảo, học sinh lớp 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên Kinh Môn đang theo học tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I (theo dạng hình liên kết đào tạo), là người trực tiếp hành hung gây trọng thương cho học sinh N.C.H

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Phúc Bảo, đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Minh/Công an Nhân dân
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