Xét xử 70 bị cáo trong vụ 2 băng nhóm “đụng độ” vì đất đai ở Phú Quốc

Bắt băng nhóm “Cọp Bãi Bổn” bảo kê, tranh chấp bao chiếm đất ở Phú Quốc

VOV.VN - Sáng 1/6, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Phòng Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hoạt động tệ nạn xã hội, bảo kê, tranh chấp bao chiếm đất trên địa bàn Phú Quốc.